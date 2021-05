Die erste Hürde ist genommen, zwei weitere könnten bis zum Ende der Woche folgen: Nach dem Kabinett sollen auch Bundestag und Bundesrat Lockerungen für Geimpfte zustimmen. Im Idealfall gelten diese dann bereits ab Samstag.

Die Bundesregierung hat den Weg frei gemacht für rasche Lockerungen der Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene. Das Kabinett habe eine entsprechende Verordnung beschlossen, sagte Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD.

Grundrechtseinschränkungen wie Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sollten zurückgenommen werden. Zudem sollen die betreffenden Personen etwa beim Einkauf Menschen mit einem negativen Testergebnis gleichgestellt werden. Noch in dieser Woche sollen Bundestag und Bundesrat endgültig darüber entscheiden. "Ein wichtiger Schritt hin zur Normalität", sagte Lambrecht. Wenn alles beschlossen werde, wie geplant, könnten die Lockerungen schon am Wochenende gelten.

Die Grünen, die an zahlreichen Landesregierungen beteiligt sind, wollen den Ausnahmen für Geimpfte zustimmen. "Wir werden dieser Verordnung zustimmen", kündigt Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt an. "Das, was vorgelegt worden ist, ist als Schritt jetzt sinnvoll." Gleichwohl könne man an vielen Stellen noch diskutieren, etwa wie es mit Draußensport für Geimpfte sei. Zudem müsse sichergestellt werden, dass der Impfnachweis fälschungssicher erbracht werden könne.