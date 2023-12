Die Baikal-Amur-Magistrale ist eine wichtige Bahnlinie in Russland und dient dem Handel mit China. Nun fangen auf der Strecke zwei Züge Feuer. In Kiew spricht man von einer erfolgreichen Operation des eigenen Geheimdienstes.

Die Ukraine hat zwei Angriffe auf russische Treibstoffzüge in Sibirien für sich reklamiert. "Die Russen sind zwei Mal in die Falle des (ukrainischen Geheimdienstes) SBU getappt", hieß es aus Kreisen der ukrainischen Strafverfolgungsbehörden. Den ersten Angriff gab es demnach in der Nacht zum Donnerstag im Seweromuisker Tunnel in der Region Burjatien. Vier Sprengsätze seien bei der Durchfahrt eines Zuges gezündet worden.

Anschließend sei ein Abschnitt ins Visier genommen worden, über den der Zugverkehr nach dem ersten Anschlag umgeleitet worden war. "Ein weiterer Treibstoffzug explodierte auf der Baikal-Amur-Magistrale", als er "über eine 35 Meter hohe Brücke" gefahren sei, hieß es weiter.

Es sei "der zweite Schritt der Spezialoperation des SBU zur Außerbetriebsetzung dieser wichtigen Eisenbahnstrecke", hieß es aus Kreisen der ukrainischen Strafverfolgungsbehörden weiter. Der SBU wollte sich nicht dazu äußern. Die russische Eisenbahn meldete am Donnerstag nur einen Brand in einem Zug, der Kraftstoff im Seweromuisker Tunnel transportiert habe. Der Zugverkehr sei über einen anderen Abschnitt umgeleitet worden.

Zu dem zweiten Vorfall wurden von russischer Seite keine offiziellen Informationen veröffentlicht. Der den russischen Sicherheitsdiensten nahestehende Kanal Basa im Onlinedienst Telegram meldete "Sabotage", die Explosionen an zwei Zügen "im selben Gebiet" in Burjatien verursacht habe. Die Behörden hätten Ermittlungen wegen eines "terroristischen Aktes" eingeleitet. Der Kanal veröffentlichte zudem zwei Videos, in denen brennende Kesselwagen zu sehen waren.

Der Seweromuisker Tunnel ist mit mehr als 15 Kilometern der längste Eisenbahntunnel Russlands und liegt an der Baikal-Amur-Magistrale. Die Bahnstrecke dient als Entlastung für die Transsibirische Eisenbahn und ist wichtig für den Handel zwischen Russland und China und soll auch für militärische Lieferungen genutzt werden.