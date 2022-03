Die drei neuen russischen Raumfahrer auf der Internationalen Raumstation ISS tragen bei ihrer Ankunft gelbe Anzüge, die blaue Aufnäher zieren. Nach eigenen Angaben blieb ihnen mehr oder weniger nichts anderes übrig. Doch die Entscheidung liegt bei den Kosmonauten selbst.

Zufall? Wohl kaum. Drei russische Kosmonauten sind an der Internationalen Raumstation ISS angekommen - in gelben Anzügen mit blauen Aufnähern, also den Farben der ukrainischen Flagge. Laut Medienberichten gab Kosmonaut Oleg Artemjew an, sie hätten die Anzüge selbst ausgesucht. "Tatsächlich hatten wir eine Menge gelbes Material angesammelt, das wir verwenden mussten", zitiert ihn die "New York Post". "Deshalb mussten wir Gelb tragen."

Ob tatsächlich eine politische Botschaft dahintersteckt, ist somit nicht ganz klar. Die Kosmonauten dürften die Parallele aber kaum übersehen haben. Die russische Besatzung war rund drei Stunden vor dem Andocken vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet - in weiß-blauen Anzügen.

Artemjew, Denis Matwejew und Sergej Korssakow wurden unter Applaus in Empfang genommen, als sie mit ihrem Raumschiff vom Typ Sojus MS-21 an der ISS andockten, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten. Kurz darauf schwebten sie in die ISS und wurden dort von ihren Kollegen mit Umarmungen empfangen - von den Russen Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow, den US-Amerikanern Mark Vande Hei, Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron sowie dem Deutschen Matthias Maurer. Letzterer, der seinen 52. Geburtstag feierte, hatte im Vorfeld angekündigt, dass er nach dem Andocken die gesamte Crew zu einem Essen einladen wolle.

Auch Name des Raumschiffs symbolträchtig

Die wegen des Angriffs auf die Ukraine gegen Moskau verhängten Sanktionen haben auch die Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland in der Raumfahrt schwer belastet - obwohl beide Seiten betonen, die ISS zunächst weiter betreiben zu wollen. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos hatte zuletzt allerdings die Zukunft nach Auslaufen des Vertrags 2024 offengelassen.

Die am Freitag gestartete Sojus trägt den Namen des sowjetischen Raketenkonstrukteurs Sergej Koroljow, der 1907 in Schytomyr geboren wurde. Die Stadt liegt heute in der Ukraine.