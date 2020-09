Ein Intensivbett in einem Krankenhaus. Überlastet wurden die Krankenhäuser in der Hochphase der Corona-Pandemie zwar nicht, dafür wurden viele Betten freigehalten, was wiederum zu finanziellen Einbußen führte.

(Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild)