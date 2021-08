Der freie Fall der CDU inspiriert Nikolaus Blome zu wüsten Spekulationen. Findet zumindest Jakob Augstein, der Markus Söder für einen "schlimmen Finger" hält. Ob Augstein aber noch einmal ans Steuer darf nach dieser wilden Fahrt?

In der neuen Folge "Gegenverkehr" foppt Nikolaus Blome seinen Konterpart Jakob Augstein gleich zu Beginn: Er lässt sich von ihm zur CDU-Parteizentrale fahren, "gucken, ob Laschet noch da ist". Den Unionskanzlerkandidaten sieht Blome vor der großen Kandidatendebatte am Sonntagabend unter besonderem Druck: "Womit tritt die CDU an, wenn nicht mit einem Riesenaufschlag, wenn RTL zum Triell ruft?", fragt Blome.

Der Politikchef von RTL und ntv sieht die Christdemokraten um Laschet am Abgrund - und sich selbst wiederholt knapp verunfallen, weil Augstein fährt: "Es geht für die CDU ums nackte Überleben. Sie brauchen einen großen Knall", fordert Blome. Das sieht Augstein ganz anders: "Ist doch Quatsch. Natürlich kann Laschet es. Das weiß man doch", widerspricht Augstein und rät: "Da würde ich ausnahmsweise mal sagen: 'Ruhig bleiben, Füße still halten, nach vorne gucken, weitermachen.'"

Augstein ruft nach Karlsruhe

Wirklich? Einfach weitermachen? Nein, Blome schwant, da kommt noch was: "Ich glaube, obwohl ich es auch immer anders eingeschätzt habe, dass irgendwas in der CDU noch passieren könnte und Herr Laschet doch noch ausgetauscht wird." Augstein stutzt: "Sie wollen den Kanzlerkandidaten austauschen, während die Briefwahl schon angelaufen ist? Da würde selbst ich Verfassungsbeschwerde einlegen."

Blome fürchtet Karlsruhe nicht und argumentiert: "Die Frage ist, kann Armin Laschet das nochmal drehen? Oder hängt er in der Erzählung fest 'Der kann das nicht. Der macht dauernd Fehler. Das ist ein Gummibärchen und reicht die Partei auf bis zu 20 Prozent runter.'?" Der vermeintlich linke Augstein hat ein ganz anderes Bild vom NRW-Ministerpräsidenten: "Ich bin nicht der aller größte Freund der CDU, aber ich halte das für einen normal anständigen Politiker. Im Unterschied zu Söder, der, glaube ich, wirklich ein schlimmer Finger ist. Das wäre ja derjenige, der stattdessen käme."

"Moment, bin ich jetzt hier für so einen Werbetrailer angeheuert?", fragt Augstein am Ende.

