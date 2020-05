"Denkt an unsere Familien"

"Denkt an unsere Familien" Lauterbach und Drosten erhalten Drohungen

Karl Lauterbach übergab die anonymen Drohungen an den Staatsschutz.

Ihre Meinung hat in der öffentlichen Debatte um die Coronavirus-Pandemie viel Gewicht. Doch nicht allen gefällt, was der SPD-Politiker Lauterbach und der Virologe Drosten von sich geben. Unbekannte verfassen nun Drohschreiben an die beiden.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat nach eigenen Angaben zwei explizite Morddrohungen erhalten. Das sagte der Politiker dem Nachrichtenportal t-online.de. Die Drohungen richteten sich gegen ihn und seine Familie. "Eine Morddrohung ist eine Art Postkarte, auf der ein Kreuz abgebildet ist mit meinem Namen eingraviert. In Schreibmaschinenschrift steht dort, dass ich an meine Familie denken solle", sagte Lauterbach dem Portal. Er habe die beiden anonymen Drohungen an den Staatsschutz übergeben.

Lauterbach hatte zuvor auf Twitter ein Foto eines Drohpakets geteilt. Darauf ist eine Ampulle mit einer unbekannten Flüssigkeit zu sehen. Daneben ein Zettel mit der Aufschrift: "trink das - dann wirst du immun". Dieses sei aber keine explizite Morddrohung gewesen, sagte Lauterbach t-online.de. Es sei offensichtlich so, dass die Hetze im Netz sich in den vergangenen Tagen massiv verstärkt habe.

Auf Twitter schrieb er: "Morddrohungen bis zu Beleidigungen aller Art, einige von uns müssen viel hinnehmen. Daher sollte jeder mit Restbestand von Charakter die Hetze im Netz gegen Virologen, Epidemiologen oder Politiker einstellen. Es animiert Leute, die unberechenbar sind. Denkt an unsere Familien." Der prominente Virologe Christian Drosten teilte den Tweet und gab an, ebenfalls ein solches Paket erhalten zu haben.

Lauterbach hatte während der Corona-Pandemie einen vergleichsweise rigiden Kurs bei den Alltagsbeschränkungen vertreten und damit auch viel Kritik auf sich gezogen. Immer wieder gibt es Drohungen gegen Politiker. Im Oktober 2019 etwa hatte Thüringens CDU-Chef Mike Mohring eine Morddrohung gegen ihn öffentlich gemacht, offensichtlich aus der rechtsextremen Szene. Auch die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth hatten Morddrohungen erhalten, genauso wie Ende Januar der SPD-Politiker Karamba Diaby aus Halle.