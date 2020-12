Mit ihrer flammenden Rede im Bundestag hat Kanzlerin Merkel auch Mike Mohring, Mitglied im Präsidium der CDU, "emotional sehr berührt", wie er sagt. Über einen Lockdown zu Weihnachten und Silvester müssten sich jedoch alle Länder einig werden - nur dann könne er wirksam sein.

Der CDU-Politiker und ehemalige Spitzenkandidat der CDU in Thüringen, Mike Mohring, befürwortet ein weiteres Treffen zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Wenn sich alle nochmal zusammenfinden, dann begrüße ich das sehr", sagte Mohring im "Frühstart" von ntv. Es gebe eine solche Überlegung für dieses Wochenende, so Mohring, "um die Maßnahmen für einen Lockdown zu beschließen".

Hilfreich könne sein, wenn jetzt "alle gemeinsam" die Corona-Maßnahmen nochmal justierten. Es müssten dann aber auch alle aus der Konferenz herausgehen und diese Maßnahmen gemeinsam umsetzen. Die Chance, dass die Maßnahmen wirken, sei "nur dann gegeben, wenn in allen 16 Bundesländern gleichermaßen in den Lockdown gegangen wird", sagte Mohring. Insgesamt müsse es das Ziel sein, auf Werte unter 50 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen zu kommen, "sonst haben wir eine permanente, dauerhafte Lockdown-Situation".

Die Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Zuge der Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch habe ihn "persönlich sehr emotional berührt", sagte Mohring. Merkel habe deutlich gemacht, dass "die vielen Toten eine Wegmarke sind, die uns begleitet, die uns auch kurz vor dem Fest zeigt, wie dramatisch die Lage ist. Da sind viele Menschen dabei, die Weihnachten noch einsamer feiern werden, weil Familienmitglieder, Väter, Mütter gestorben sind", so Mohring.