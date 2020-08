Nach der verheerenden Explosion in Beirut steigt die Zahl der Todesopfer weiter an, ganze Straßenzüge liegen in Trümmern. Bei seiner Ankunft im Libanon überreicht Außenminister Maas nun einen ersten Scheck an das Rote Kreuz. Dieser ist Teil des umfassenden Hilfspakets aus Deutschland.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat bei einem Besuch im Libanon den ersten Teil der deutschen Soforthilfe nach der Explosionskatastrophe in Beirut übergeben. Nach seiner Ankunft am Flughafen der Stadt überreichte er dem libanesischen Roten Kreuz einen Scheck in Höhe von einer Million Euro. Das Geld ist der erste Teil der zugesagten deutschen Soforthilfe in Höhe von 20 Millionen Euro. Es soll unter anderem betroffene Familien Unterstützen.

Darüber hinaus stehen bereits weitere drei Millionen Euro zur Auszahlung an UN-Organisationen bereit. An Bord der Maschine wurden auch Hygieneartikel transportiert, die zu einer vom Auswärtigen Amt finanzierten Hilfslieferung des Deutschen Roten Kreuzes in Höhe von 1,5 Millionen Euro zählen.

Die Zahl der Toten bei der verheerenden Explosion am Dienstag vergangener Woche stieg auf 171, wie das libanesische Gesundheitsministerium erklärte. Mehr als 6000 Menschen wurden verletzt. Als Reaktion auf die Detonation und gewaltsame Anti-Regierungsproteste trat das Kabinett am Montag zurück.

Für langfristige Hilfen machte Maas weitreichende Veränderungen zur Bedingung. Deutschland und die EU seien bereit, weiterhin zu helfen. Es würde jedoch erwartet, dass etwa bei wirtschaftlichen Reformen und der Korruptionsbekämpfung "Worten jetzt auch Taten folgen", sagte Maas im Hafen von Beirut. "Das hat sich auch auf der Straße in Beirut gezeigt, dass es nicht viel in diesem Land gibt, was bleiben kann, wie es ist."

Auch in Gesprächen mit unter anderem Präsident Michel Aoun will Maas für Reformen werben. "Das Land braucht jetzt einen kraftvollen Aufbruch und es braucht tief greifende wirtschaftliche Reformen", sagte er am vor seinem Abflug aus Berlin. "Nur so wird der Libanon seine Jugend für eine gute Zukunft gewinnen, nur so wird das nötige Vertrauen aufgebaut."