Die Stippvisite des iranischen Außenministers Sarif beim G7-Gipfel in Biarritz könnte eine Wegmarke bedeuten. Auf einmal sprechen alle von Dialog. US-Präsident Trump verzichtet auf Drohungen und Frankreichs Präsident Macron sagt ein Top-Treffen vorher. Auch aus Teheran kommen sanfte Töne.

Nach Monaten der Eskalation im Iran-Konflikt geht vom Gipfel der sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten (G7) in Biarritz ein Zeichen der Entspannung aus: US-Präsident Donald Trump könnte sich nach den Worten von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in den nächsten Wochen mit Irans Präsident Hassan Ruhani treffen. "Wir haben die Bedingungen geschaffen für eine Zusammenkunft", sagte Macron bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump auf dem G7-Gipfel in Biarritz.

Trump selbst sagte, er sei unter bestimmten Voraussetzungen zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten bereit. "Wenn die Umstände stimmen, wäre ich sicherlich bereit", sagte er ohne auf ein konkretes Datum zu verweisen.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete es als "großen Schritt vorwärts", dass die G7-Staaten - einschließlich der USA - nun gemeinsam die Krise im Dialog beilegen wollten. "Das geschieht in Koordinierung mit den Vereinigten Staaten von Amerika - das ist schon eine Menge." Die Kanzlerin äußerte sich einen Tag nach dem Besuch des iranischen Außenministers Dschawad Sarif in Biarritz. Sarif war auf Einladung Macrons völlig überraschend an den Ort des G7-Gipfels gereist. Direkte Gespräche mit US-Vertretern gab es dort nicht.

Trump hatte am Morgen in Biarritz betont, dass er Sarifs Besuch im Vorfeld zugestimmt habe. Macron habe ihn über die vertraulichen Besuchspläne unterrichtet und um Zustimmung gebeten, sagte Trump. "Ich habe gewusst, was er tut, und ich habe alles gebilligt." Am Vortag hatte Trump noch gesagt, er sei nicht eingeweiht gewesen.

Für ein eigenes Treffen mit Sarif sei es seiner Ansicht nach aber noch "zu früh" gewesen, sagte Trump am letzten Tag des Gipfel-Treffens. Er betonte auch, dass er nicht auf einen Sturz der iranischen Regierung hinarbeite. Sein Land wolle lediglich erreichen, dass sich der Iran keine Atomwaffen verschaffe.

Aus Teheran kamen ebenfalls versöhnliche Töne. Irans Präsident Ruhani stellte sich hinter die Vermittlungsbemühungen seines Außenministers: "Es liegt im nationalen Interesse unseres Landes, jedes verfügbare Mittel zu nutzen."

Sarif nach Treffen mit Macron: "Ein schwerer Weg"

Nach seinem Blitzbesuch in Biarritz ist Irans Außenminister Sarif nach China weitergereist. Er sei nach einem Flugzeugwechsel in Teheran in der chinesischen Hauptstadt eingetroffen, schrieb Sarif auf Twitter. Es stünden "wichtige Tage" bevor. Sarif wollte eine "umfassende strategische Partnerschaft" beider Staaten vorantreiben. Auch Chinas Neue Seidenstraße sollte thematisiert werden.

Frankreichs Präsident Macron war am Sonntagabend mit Sarif in Biarritz zusammengetroffen. Der iranische Außenminister schrieb auf Twitter mit Blick auf eine Annäherung, das werde ein schwerer Weg. Nach dem Gespräch mit Macron seien Deutschland und Großbritannien informiert worden, erklärte Sarif.

Der Streit zwischen den USA und dem Iran hatte in den vergangenen Monaten die Furcht vor einem neuen Krieg am Golf wachsen lassen. Trump will den Iran eigentlich mit maximalem politischem und wirtschaftlichem Druck zu einem Kurswechsel in der als aggressiv erachteten Außenpolitik zwingen. Die Wiedereinführung von Wirtschaftssanktionen hat bislang allerdings lediglich die Spannungen weiter angeheizt - unter anderem mit der Folge, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus als nicht mehr sicher gilt.