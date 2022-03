Mehrheit der Finnen will Beitritt zur NATO

Bedrohung durch Ukraine-Krieg Mehrheit der Finnen will Beitritt zur NATO

Obwohl Finnland eng mit der NATO kooperiert, beantragt es bislang keine Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis. Die russische Invasion in der Ukraine lässt jedoch die Zustimmung der Bevölkerung für einen solchen Schritt wachsen.

In Finnland wächst der Zuspruch für einen möglichen Beitritt zur NATO. Angesichts des Angriffskriegs des finnischen Nachbarlandes Russland in der Ukraine sprachen sich in der jüngsten Umfrage des Rundfunksenders Yle 62 Prozent der Befragten für eine NATO-Mitgliedschaft aus. Gegen einen solchen Schritt waren der Befragung zufolge nur noch 16 Prozent, 21 Prozent waren unentschlossen.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich in einer Yle-Umfrage zum ersten Mal überhaupt eine finnische Mehrheit von mehr als 50 Prozent für einen NATO-Beitritt ausgesprochen. Der Ukraine-Krieg hat die Debatte über eine NATO-Mitgliedschaft in Finnland und im benachbarten Schweden neu entfacht. Politisch wird darüber nun beraten und gestritten. Der finnische Präsident Sauli Niinistö und auch Ministerpräsidentin Sanna Marin haben in der Frage bislang noch keine klare Stellung bezogen. Finnland und Schweden sind bislang keine NATO-Mitglieder, allerdings enge Partner der Militärallianz.

Finnland will Waffen aus Israel kaufen

Finnland grenzt auf 1300 Kilometern Länge an Russland und ist somit das EU-Land mit der längsten Grenze zu dem Riesenreich. Es will seine militärische Abwehr wegen der Entwicklungen in der Ukraine mit Waffensystemen aus Israel stärken. Das sagte der finnische Verteidigungsminister Antti Kaikkonen bereits Anfang März. Es gehe um ein Luftabwehr-System.

Zwei israelische Anbieter stünden zur Auswahl. "Die Situation an unseren Grenzen ist friedlich, aber wir müssen dennoch wachsam sein und unsere Verteidigung stärken", sagte der Minister. "Das ist etwas, was wir immer tun müssen", fügte er hinzu. Finnland hatte erst im vergangenen Dezember den Ankauf von 64 Kampfjets des US-Herstellers Lockheed Martin angekündigt.

Des Weiteren möchte der skandinavische Staat die Sicherheitskooperation mit den USA stärken. Dies solle in Abstimmung mit anderen nordischen Ländern geschehen, teilte das Weiße Haus vor wenigen Wochen nach einem Treffen von US-Präsident Joe Biden und seinem finnischen Kollegen Niinistö mit.