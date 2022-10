Nach einer längeren Abstinenz ist Altkanzlerin Merkel nun wieder häufiger auf öffentlichen Bühnen zu hören. In Genf nimmt sie einen Preis für ihre 2015 heftig umstrittene Flüchtlingspolitik entgegen. Sie sei stolz, dass die Deutschen ihr recht gegeben hätten.

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit dem Flüchtlingspreis des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) geehrt worden. Merkel nahm die Auszeichnung in Genf entgegen. Dabei rief Merkel dazu auf, die Rechte von Flüchtlingen zu respektieren und keine Menschen in Länder zurückzuschicken, in denen sie verfolgt werden.

Das UNHCR-Auswahlkomitee würdigte Merkel für ihre "Führungsstärke, ihren Mut und ihr Mitgefühl", als Deutschland auf dem Höhepunkt der Syrien-Krise in den Jahren 2015 und 2016 mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge und Asylsuchende aufgenommen hatte, die von Gewalt und Verfolgung bedroht gewesen seien. Merkel habe "Vision, Mut und Stärke" bewiesen, sagte UN-Flüchtlingschef Filippo Grandi, als er ihr die goldene Nansen-Medaille überreichte.

Sie habe einen "moralischen Kompass" bewiesen, der nicht nur ihre Arbeit und die Handlungen ihres Landes geleitet habe, sondern auch "den Weg für so viele von uns in Europa und in der Welt gewiesen hat", sagte er. In einer Zeit, in der die Zahl der Vertriebenen weltweit zum ersten Mal die 100-Millionen-Grenze überschritten hat, müsse das ein Beispiel für andere Staatsoberhäupter sein.

"Eine Herausforderung für Deutschland"

Bei der Entgegennahme des Preises vor rund 500 Menschen räumte Merkel ein, dass Deutschland vor "enormen Herausforderungen" gestanden habe, als so viele Flüchtlinge auf einmal in das Land strömten. Aber die ehemalige Kanzlerin, die damals ihren berühmten Satz "Wir schaffen das" aussprach, sagte, sie sei stolz darauf, dass die Deutschen ihr recht gegeben hätten. Sie hoffe, dass sich in Zukunft mehr Menschen verpflichtet fühlten, anderen Menschen in Not Zuflucht zu gewähren, sagte Merkel. Niemand verlasse seine Heimat leichtfertig und ohne sorgfältige Überlegung.

Der nach dem norwegischen Entdecker, Wissenschaftler, Diplomaten und Humanisten Fridtjof Nansen benannte Preis wird seit 1954 jedes Jahr vom UNHCR an eine Persönlichkeit, Gruppe oder Organisation verliehen, die sich in herausragender Weise für den Schutz von Flüchtlingen, Binnenvertriebenen oder Staatenlosen eingesetzt hat.