Auf ihrer letzten Bundespressekonferenz wirbt die scheidende Bundeskanzlerin intensiv für die deutsche Impfkampagne. Sie betrachtet die aktuelle Lage als "dramatisch", sieht aber in Impfungen die Chance, schneller wieder in die Normalität zurückzukehren. Jeder könne einen Beitrag leisten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bevölkerung angesichts steigender Infektionszahlen zu verstärkten Impfbemühungen aufgerufen. "Je mehr geimpft sind, umso freier werden wir wieder sein. Nicht nur als Einzelne, sondern als Gemeinschaft", sagte die Kanzlerin auf der Bundespressekonferenz in Berlin. Nur gemeinsam könne die Pandemie überwunden werden. Deswegen sollten Menschen auch in der Familie, im privaten Umfeld, etwa auch in Sportvereinen und der Arbeitswelt aktiv für Impfungen werben.

Die derzeit etwa binnen zwölf Tagen registrierte Verdoppelung der Inzidenzzahlen bewerte Merkel als dramatisch. Nötig sei es, Schutzmaßnahmen mehr zu beachten: Masken, Abstand, Lüften und auch regelmäßiges Testen.

Höhere Impfquoten machten es inzwischen aber möglich, auch mit höheren Infektionszahlen umzugehen. "Die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, bleibt Richtschnur unser Handelns", sagte Merkel, die sich in Berlin Fragen der Hauptstadt-Journalisten stellte. Der Frage, ob die nächste Ministerpräsidentenkonferenz angesichts der Pandemie früher stattfinden könnte, zeigte sich Merkel offen gegenüber. Bisher ist das Treffen für Ende August geplant. Merkel sagte, das Thema Corona könne auch bei einem Treffen von Ministerpräsidenten zur Katastrophenhilfe besprochen werden, das deutlich früher als Ende August stattfinden soll.

Merkel tritt bei der Bundestagswahl im September nicht mehr an und zieht sich anschließend aus der Politik zurück.