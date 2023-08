In Russland brennen regelmäßig Büros, in denen sich junge Männer für den Kriegsdienst verpflichten. Für Moskau ist klar: Schuld daran trägt die Ukraine. Diese würde Russen am Telefon zwingen, die Taten zu begehen.

Russland hat der Ukraine vorgeworfen, Russen zu Brandstiftungen in Rekrutierungsbüros des russischen Militärs angestiftet zu haben. "Alle diese Verbrechen wurden von russischen Staatsbürgern verübt, die telefonischen 'Anweisungen' aus der Ukraine folgten", erklärte die Generalstaatsanwaltschaft. Von der Ukraine beauftragte Personen hätten sich am Telefon als Mitglieder der Strafverfolgungsbehörden oder Bankmitarbeiter ausgegeben und Russen gezwungen, "Verbrechen zu begehen".

Seit Russlands Präsident Wladimir Putin vergangenes Jahr eine großangelegte Invasion in die Ukraine befehligt hat, sind in Russland zahlreiche Rekrutierungsbüros angegriffen worden. Öffentliche Kritik an Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine ist in Russland verboten. Das Büro des Generalstaatsanwalts führte die Angriffe auf das "erfolgreiche Vorrücken der russischen Streitkräfte" in der Ukraine zurück.

Das russische Innenministerium teilte derweil mit, es habe in den vergangenen Tagen einen "steilen" Anstieg von Brandanschlägen auf Rekrutierungsbüros gegeben. Telefonbetrüger nähmen dabei vorwiegend "ältere" Russen ins Visier. Das Innenministerium bekräftigte, dass Angriffe auf militärische Rekrutierungsbüros schwere Straftaten seien und mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft würden.

Tatsächlich gibt es schon länger Angriffe auf Rekrutierungsbüros. Ihre Zahl nahm bereits zu, nachdem Putin im Herbst 2023 eine Rekrutierung von rund 150.000 Männern für den Krieg in der Ukraine befohlen hatte. Hunderttausende Russen verließen damals fluchtartig das Land, um nicht in den Krieg ziehen zu müssen. Viele Rekrutierungsbüros brannten danach. Seither wurden Rekrutierungen in Russland erleichtert und die Altersgrenzen möglicher Rekruten und Wehrpflichtiger ausgeweitet.