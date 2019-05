Die SPD ist die große Verliererin der Europawahl. Bereits zuvor wollten die Gerüchte um einen Putsch innerhalb der Partei gegen die Vorsitzende Nahles nicht abreißen. Nun wagt die Chefin die Vorwärtsverteidigung. Sie will sich bereits kommende Woche dem Votum der Fraktion stellen.

SPD-Parteichefin Andrea Nahles will kommende Woche in der Bundestagsfraktion die Vertrauensfrage stellen. Im RTL-"Nachtjournal" (0.00 Uhr bei RTL) kündigte sie vorgezogene Neuwahlen in der Fraktion an. Hintergrund ist das desastöse Ergebnis für die Sozialdemokraten bei der Europawahl. Hinzu kommen seit einiger Zeit kursierende Gerüchte innerhalb der Partei um einen Putsch gegen sie.

So hatte es etwa geheißen, der frühere Parteichef Martin Schulz habe ihr den Rückzug vom Amt nahegelegt, um sich etwa auf ein Ministerium und den Parteivorsitz konzentrieren und so stärker Akzente setzen zu können. In diesem Gespräch soll Schulz selbst die Hand nach dem Fraktionsposten ausgestreckt haben. Vakant ist absehbar der Chefposten im Justizministerium. Ressortleiterin Katarina Barley wechselt ins Eu-Parlament nach Brüssel. Allerdings hatte Regierungssprecher Steffen Seibert ausgeschlossen, dass es darüber hinaus zu Veränderungen im Kabinett kommen werde.

Noch in der Wahlnacht hatten etliche SPD-Politiker vor neuerlichen Personaldebatten in der Partei gewarnt. Zugleich aber forderten etliche von ihnen, dass es ein Weiterso nicht geben könne. Die Wahl soll nun in der regulären Fraktionssitzung kommenden Dienstag stattfinden. Geplant waren Vorstandswahlen erst im September.

Nahles hatte im April 2018 den Vorsitz der SPD übernommen. Zu diesem Zeitpunkt führte sie bereits seit gut einem halben Jahr die Fraktion. Zuvor war sie Arbeits- und Sozialministerin.