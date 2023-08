Selenskyj und Rutte bei einer Pressekonferenz an diesem Sonntag in Eindhoven.

Seit Langem dringt die Ukraine auf die Lieferung von westlichen Kampfflugzeugen, um ihr Land besser gegen die russischen Angreifer verteidigen zu können. Nun erhält Präsident Selenskyj erstmals Zusages aus den Niederlanden und von Dänemark. Wie viele F-16-Jets diese liefern werden, ist jedoch unklar.

Die Niederlande und Dänemark verpflichten sich zur Lieferung von F16 an die Ukraine. Dies sagte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte.

Damit geben sie der Ukraine als erste Länder feste Zusagen zur Lieferung von F-16-Kampfjets. Die Transferbedingungen müssten allerdings noch geklärt werden, sagte Rutte bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Eindhoven. Die USA hatten am Freitag grünes Licht für die Entsendung von F-16-Kampfjets aus Dänemark und den Niederlanden an die Ukraine gegeben.

Wie viele F-16-Jets die Niederlande liefern werden, könne er noch nicht sagen, erklärte Rutte weiter. Sein Land besitze 42 Flugzeuge dieses Typs. Selenskyj sagte, die Zahl solle nach der entsprechenden Ausbildung ukrainischer Piloten und Techniker vereinbart werden.

Auch Dänemark sagte der Ukraine F-16-Kampfjets zu. Dafür müssten aber Bedingungen erfüllt werden, erklärte das dänische Außenministerium. Dazu zähle die Bereitstellung von ausgebildetem und geprüftem ukrainischen Personal.

Die Ukraine hatte zuvor zugesagt, von westlichen Verbündeten gelieferte Waffen nicht auf russischem Gebiet einzusetzen. "Wenn unsere Partner uns bitten, eine Garantie zu geben, dass diese oder jene Waffe nur auf dem Gebiet der Ukraine eingesetzt wird, dann geben wir diese Garantie und halten sie ein", sagte Dmytro Kuleba am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Kiew habe derlei Garantien bereits einige Male abgegeben und sich auch daran gehalten, sagte Kuleba.