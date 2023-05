Wahlen in der Türkei

Wahlen in der Türkei Opposition wirft Erdogan taktische Spielchen vor

Unterstützer des amtierenden Präsidenten Erdogan versammeln sich am Abend vor dem Hauptquartier der AKP in Ankara.

Erste Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sehen den türkischen Präsidenten Erdogan bei den Präsidentschaftswahlen vorn. Das bezweifelt die Opposition. Die Regierung wirft ihr im Gegenzug "politischen Raub" vor.

Nach der Präsidentschafts- und Parlamentswahl in der Türkei streiten Regierung und Opposition parallel zur Auszählung um die vorliegenden Ergebnisse. Staatliche Medien sehen den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vorne, während die Opposition mit ihrem Spitzenkandidaten Kemal Kilicdaroglu die Führung für sich reklamiert. "Wir liegen vorn", sagte Kilicdaroglu.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete einen Stimmenanteil von rund 51 Prozent für Erdogan, vor Kilicdaroglu mit 43 Prozent. Allerdings bezogen sich die Zahlen nur auf etwas über 60 Prozent ausgezählte Stimmen, die zudem überwiegend aus Hochburgen der islamisch-konservativen Regierung stammten. Zugleich schrumpfte Erdogans Vorsprung im Laufe des Abends: Anfangs hatte Erdogan der Agentur zufolge nach 25,7 Prozent der ausgezählten Stimmen noch bei 54,3 Prozent gelegen.

Neuer Präsident wird, wer im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt. Schafft dies keiner der Kandidaten, treten die zwei Erstplatzierten in zwei Wochen in einer Stichwahl gegeneinander an.

Opposition glaubt Anadolu-Zahlen nicht

Ekrem Imamoglu, Bürgermeister von Istanbul und Parteifreund Kilicdaroglus, warf der AKP taktische Manöver bei der Stimmauszählung vor. In Hochburgen der Opposition lege die Partei von Präsident Erdogan bewusst Einspruch gegen die Ergebnisse ein. Dadurch werde die Auszählung langsamer gemacht, und das Ergebnis falle zunächst zugunsten der Regierung aus. Imamoglu rief dazu auf, die offiziellen Zahlen zu ignorieren. "Wir glauben Anadolu nicht", sagte er. Die Nachrichtenagentur habe "jegliche Seriosität verloren". Die Zahlen von CHP-Wahlbeobachtern zeichneten "ein positives Bild", betonte ein Parteisprecher. Die CHP werde ihre Zahlen veröffentlichen, sobald eine "bedeutende Anzahl" der Wahlurnen geöffnet worden sei.

Nach den ihnen vorliegenden Zahlen zeichne sich bei der Regierung ein Abwärtstrend ab, "das ist eindeutig", so Imamoglu. Der Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavas, sagte unter Berufung auf Wahlprotokolle, Kilicdaroglu liege mit rund 47,4 Prozent knapp vorne. Erdogan komme demzufolge auf rund 46,8 Prozent der Stimmen. Rund 92.000 Wahlurnen von insgesamt rund 192.000 seien ausgezählt. Er gehe davon aus, dass die Präsidentenwahl schon in der ersten Runde entschieden werde.

Derweil warf die türkische Regierung der Opposition eine "diktatorische Haltung" während der Stimmauszählung vor. Frühzeitig ein Ergebnis bekanntzugeben, sei "politischer Raub", sagte der Sprecher der regierenden AKP, Ömer Celik.

Umfragen sahen Kilicdaroglu vorn

Zahlen des oppositionsnahen Nachrichtenportals Anka zufolge lagen Erdogan und Kilicdaroglu nach Teilauszählungen fast gleichauf - und beide unterhalb von 50 Prozent. Kandidaten anderer Parteien kamen Anka wie Anadolu zufolge auf insgesamt etwa fünf Prozent der Stimmen.

Die meisten Umfragen hatten einen knappen Vorsprung Kilicdaroglus bei der Präsidentenwahl vorhergesagt, manchen von ihnen zufolge konnte er sich sogar Hoffnung auf einen Sieg in der ersten Runde machen.

Beobachtern zufolge war die Wahlbeteiligung bemerkenswert hoch, die offizielle Zahl wurde jedoch noch nicht veröffentlicht. Bei der letzten landesweiten Wahl 2018 hatte der 69-jährige Erdogan mit 52,5 Prozent der Stimmen in der ersten Runde gewonnen, die Wahlbeteiligung lag bei über 86 Prozent.

Erdogan regiert das Land mit seinen 85 Millionen Einwohnern seit zwei Jahrzehnten; seit 2003 zunächst als Ministerpräsident und seit 2014 als Präsident. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahl gilt als Abstimmung für oder gegen Erdogan und seine islamisch-konservative AKP.