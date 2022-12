Bei seinem Besuch in der Ukraine wird Polens Polizeichef eine Granate als Geschenk überreicht. Wenige Tage später explodiert diese in seinem Warschauer Amtssitz. Einen Tag lang versuchen die Behörden einem Bericht zufolge, den Vorfall geheim zu halten.

Bei der Explosion einer Granate in seinem Warschauer Dienstsitz ist der Chef der polnischen Polizei, Jarosław Szymczyk, verletzt worden. Bei dem am Mittwoch explodierten Geschoss handele es sich um ein Geschenk, das der Beamte bei seinem Besuch in der Ukraine wenige Tage zuvor erhalten hatte, wie die Zeitung "Rzeczpospolita" berichtet. Der Bericht zitiert auch das Innenministerium. Die genauen Umstände seien noch unklar. Das Ministerium habe erst einen Tag später über den Vorfall berichtet.

Die Granate sei in einem Nebenzimmer des Amtssitzes explodiert. Durch die Wucht der Detonation sei die Decke des darunterliegenden Raumes durchschlagen worden, zitiert die Zeitung Insider. Offenbar um wenig Aufsehen zu erregen, wurde General Jarosław Szymczyk dem Bericht zufolge in einem Zivilauto und nicht mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht. Er habe leichte Verletzungen erlitten. Auch ein Mitarbeiter habe leichte Blessuren davongetragen, müsse aber nicht im Krankenhaus behandelt werden.

Die Granate ist Polens ranghöchstem Polizisten laut Innenministerium bei einem Arbeitsbesuch in der Ukraine überreicht worden, bei dem er sich mit der Führung der ukrainischen Polizei getroffen hatte, wie die Zeitung weiter berichtet. Die ukrainische Seite sei um Erklärungen gebeten worden. Der Zeitung hätten Informanten gesagt, dass etliche Vorschriften rund um die Granate verletzt worden seien. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft.