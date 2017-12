Politik

Appell an Trump: Putin fordert pragmatische Kooperation

Das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, dennoch sendet Russlands Präsident Putin bereits Neujahrsbotschaften. Besonders viele Wünsche hat er dabei hinsichtlich des Verhältnisses zu den USA. Ein wichtiger Adressat ist zudem Syriens Machthaber Assad.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen US-Kollegen Donald Trump zu einer "pragmatischen Zusammenarbeit" aufgefordert. In Putins Neujahrsbotschaft an mehrere führende Politiker der Welt heißt es: "Ein konstruktiver russisch-amerikanischer Dialog ist besonders wichtig, um die strategische Stabilität in der Welt zu stärken."

Er erklärte weiter, "gegenseitiges Vertrauen" müsse die Basis für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Moskau und Washington bilden. Eine pragmatische, langfristige Kooperation solle vorangetrieben werden.

Auch an Bundeskanzlerin Angela Merkel, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Syriens Machthaber Baschar al-Assad richtete Putin seine Neujahrswünsche, wie der Kreml weiter mitteilte. Bezüglich Assad drücke der Präsident den Wunsch aus, im kommenden Jahr "eine Fortsetzung der großen Änderungen in Syrien" zu sehen.

Russland werde Syrien weiterhin unterstützen - mit dem Ziel, die Souveränität, die Einheit und die territoriale Integrität des Bürgerkriegslandes zu beschützen, hieß es. Mitte Dezember kündigte Putin einen Teilabzug der russischen Truppen aus Syrien an, da diese ihre Mission erfüllt hätten. Russland hatte im September 2015 auf Seiten Assads in den Bürgerkrieg eingegriffen.

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind belastet. Moskau ist verärgert über die von den USA erlassenen Strafmaßnahmen gegen Russland. Die US-Geheimdienste werfen Russland eine Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf des vergangenen Jahres vor, zudem kritisiert Washington die Regierung in Moskau wegen ihres Vorgehens in Syrien und der Ukraine.

