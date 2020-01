US-Senator Romney ist ein populäres Gesicht der Republikaner, er kennt Donald Trump seit Jahrzehnten. Im Amtsenthebungsverfahren bricht er mit dem Präsidenten. Und bringt die eigene Partei gegen Trump auf.

Nachdem John Boltons politische Bombe am Sonntagabend in Washington explodiert war, versuchte Senator Mitt Romney, die Trümmer der republikanischen Verteidigung wegzuräumen. Bei einem Mittagessen plädierte er bei Senatskollegen der Partei mit Nachdruck für Rückzug. Niemand bewegte sich. Nach Romneys Vorstellungen sollen im Amtsenthebungsprozess gegen US-Präsident Donald Trump demokratische und republikanische Zeugen gehört werden. Trumps Anwälte taten derweil im Senat einfach so, als sei nichts geschehen.

Romney ist der öffentliche Anführer abtrünniger republikanischer Senatoren und arbeitet damit aktiv gegen den Präsidenten sowie die Strategie von dessen Anwälten, den Prozess so schnell wie möglich und ohne Zeugenaussagen abschließen zu wollen. Stimmen am Freitag insgesamt vier Republikaner mit den Demokraten, wäre der Plan von Trumps Juristen gescheitert. "Die Schleusen wären geöffnet", unkt ein Verbündeter des Präsidenten. Der Schleusenwärter ist Romney. Einen Tag nach dessen Forderung meldeten US-Medien erstmals, die Republikaner könnten Zeugenaussagen derzeit nicht mehr blockieren.

Trumps Mehrheit ist nicht stabil, insgesamt sechs Senatoren gelten als mögliche Überläufer. "Es ist ziemlich deutlich, dass Bolton Informationen hat, die relevant sein könnten", begründete Romney seine Position. "Und ich würde relevante Informationen gerne hören, bevor ich zu einer endgültigen Entscheidung komme." Die Senatoren müssen über jeden Zeugen einzeln befinden, ob sie ihn anhören wollen. In der Nacht zu Freitag sah es dann aber so aus, dass die Republikaner sich gegen Zeugenaussagen aussprechen werden, nachdem Senator Lamar Alexander sich entsprechend geäußert hatte - er hatte sein Abstimmungsverhalten offen gehalten.

Mitt Romney: Entscheidende Figur im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. (Foto: REUTERS)

Warum Romney es als Erster darauf anlegte, mit dem Präsidenten zu brechen, während fast alle anderen republikanischen Senatoren ihr politisches Heil in stoischer Unterstützung sehen, ist die große Frage. "Es ist etwas Persönliches zwischen ihm und Trump", zitiert das US-Magazin "Politico" einen langjährigen Regierungsmitarbeiter. Ein Konflikt, den er nun im Rahmen des Amtsenthebungsverfahrens austrägt. Dabei kennen sich Trump und Romney schon lange, waren mit etwas Fantasie sogar so etwas wie Freunde.

Golfkurs und American Football

In den 90ern zeigte sich Trump beeindruckt von Romneys Erfolgsstory als Mitgründer und Chef der Firma Bain Capital, die er innerhalb eines Jahrzehnts zu einer der erfolgreichsten Investmentfirmen der USA gemacht hatte. Romney trat 1994 als Senatskandidat für den Bundesstaat Massachusetts an, während des Wahlkampfes traf er Trump und lobte dessen Immobilienprojekte. Nach seiner Niederlage flogen die beiden nach Florida, wo sie durch Trumps Golfresort Mar-a-Lago spazierten; danach sahen sie sich in Miami den Super Bowl an und über die folgenden Jahre mehrmals bei Partien der National Football League. Zwischen 2003 und 2007 war Romney Gouverneur von Massachusetts. Als er 2012 als Präsidentschaftskandidat gegen Barack Obama antrat, sagte Trump, es sei ihm "eine Ehre", ihn zu unterstützen. Romney verlor.

Vier Jahre später verwarf Romney wegen fehlender Unterstützung in der Partei eine erneute Bewerbung. Im Vorwahlkampf 2016 wurde immer klarer, dass Trump tatsächlich Kandidat werden konnte. Da brach Romney mit ihm, statt ihn zu unterstützen: Er nannte den Immobilienunternehmer einen "Betrüger"; einen, der die Amerikaner ausnutze, die Sicherheit sowie den Wohlstand des Landes aufs Spiel setzt. Als Trump überraschend gewann, riss sich Romney noch einmal zusammen, gratulierte ihm und stand sogar auf der Liste möglicher Außenminister. Zwar entschied Trump sich für den damaligen Exxon-Chef Rex Tillerson, aber ein gemeinsames Abendessen endete mit einem Burgfrieden. Doch unter falschem Namen, dem Pseudonym Pierre Delecto, twitterte Romney regelmäßig seinen Unmut über den Präsidenten.

Brüchiger Frieden: Trump und Romney beim Abendessen im November 2016. (Foto: REUTERS)

Zwei Jahre später zahlten sich Romneys Beharrlichkeit und sein jahrzehntelang praktizierter Glaube als Mormone aus. Bei den Zwischenwahlen 2018 trat er im Bundesstaat Utah an und zog in den Senat ein. Nirgendwo sonst leben so viele Mormonen wie dort. Trump hatte seine Kandidatur unterstützt, aber Romney hielt mit seinem Urteil über die vergangenen zwei Jahre nicht hinterm Berg. "Trump ist seinem Amt nicht gerecht geworden", urteilte er in einem Gastbeitrag in der "Washington Post", dem Sprachrohr von Trumps Kritikern. Wieder gab es ein Abendessen, wieder einen Burgfrieden.

Romney hätte sich nach dem Erfolg auf seinem Amt ausruhen können, seinen Karriereabend genießen. Doch alles sieht danach aus, als habe er sich für das Gegenteil entschieden, wolle endlich das tun, was er schon immer tun wollte. Seinen Mitarbeitern zeigte er nach seinem Wahlsieg eine Liste mit Dutzenden Projekten, die er während seines Mandats angehen will. Es sind große Pläne. Romney will unter anderem das Einwanderungsrecht überarbeiten. Das Haushaltsdefizit verringern. Den Klimawandel bekämpfen.

Sein Status als Senatsneuling ist Romneys großer Vorteil, da er sich erst in mehreren Jahren um eine eventuelle Wiederwahl kümmern muss. Romney ist finanziell unabhängig, lebt in stabilen familiären Verhältnisse und in festem Glauben; laut "The Atlantic" sind dies die Koordinaten des Republikaners. "Die Befreiung von Mitt Romney", so betitelte das US-Magazin im vergangenen Oktober ein Porträt des 72-Jährigen. Als Senator hat er viel politischen Spielraum. Er kann auf die Unterstützung des Präsidenten verzichten und auf Zuwendungen von Spendern ebenfalls.

Pfad des Maverick

Als einige Wochen vor der Veröffentlichung des Artikels das Telefonat des Weißen Hauses mit Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj bekannt geworden war und die Affäre lostrat, die derzeit im Impeachment verhandelt wird, wurde Romney wohl endgültig zu Trumps öffentlichem Gegner. "Falsch und abstoßend", sei das Vorgehen des Präsidenten, urteilte der Senator. Trump reagierte mit einer Salve von Tweets, in der er Romney beschimpfte und für dessen Absetzung plädierte.

Auch als Trump kurze Zeit später per Handstreich US-Truppen aus Syrien abzog und damit das fragile internationale Machtgefüge ins Wanken brachte, erhob Romney die Stimme. "Ein Blutfleck der amerikanischen Geschichte", nannte er den Alleingang des Weißen Hauses, der die verbündeten Kurden allein gelassen hatte. Trump diffamierte ihn als "wichtigtuerischen Arsch", der für die Opposition arbeite. Die Demokraten priesen Romney für sein Rückgrat.

Die konfliktreiche Beziehung der beiden Republikaner steuert nun auf einen negativen Höhepunkt zu. Romney stimmt aller Voraussicht nach für Zeugen der Demokraten, weil er hören möchte, was Bolton zu sagen hat. Womöglich spricht er sich am Ende auch für eine Amtsenthebung Trumps aus, trotz fehlender Erfolgschance. Romney würde damit den Pfad eines Maverick betreten; eines politischen Einzelgängers, der zwischen den Parteilinien agiert und damit größtmöglichen Einfluss ausübt. So wie der Republikaner John McCain, bevor er 2018 verstarb.

Aufmüpfig zeigte sich Romney im Senat bereits am Montag. Da wurde er von den Saaldienern mit einer Flasche Kakaomilch erwischt. Laut Reglement sind solche Behältnisse dort nicht erlaubt. Nach einer Ermahnung verließ der Senator das Plenum - und kam kurz darauf mit einem Getränk im Glas zurück.