Ausgebrannte Waggons am Bahnhof in Mariupol.

Für die Versorgung seiner Truppen mit Munition, Rüstung und Personal ist Russland auch auf das Eisenbahnnetz angewiesen. Deshalb verbessert es nach Ansicht der Briten nicht nur die Eisenbahnverbindungen in den besetzten Teilen der Ukraine, sondern baut auch eine neue Strecke.

Zur Versorgung seiner Truppen im Angriffskrieg gegen die Ukraine setzt Russland nach britischer Einschätzung massiv auf die Schiene. "Russland unterhält und verbessert mit ziemlicher Sicherheit weiterhin seine Eisenbahnverbindungen in der Ukraine und baut eine neue Eisenbahnlinie nach Mariupol, was die Transportzeiten für Lieferungen an die Saporischschja-Front verkürzen wird", teilte das britische Verteidigungsministerium mit.

Russland bediene sich dabei ziviler Auftragnehmer und Ausrüstung. Dies werde den Ukrainern wahrscheinlich die Zielerfassung erschweren und zudem russische Kapazitäten an anderer Stelle erhalten. "Russland nutzt seine Schienennetze, um Munition, Rüstung, Treibstoff und Personal in die Ukraine zu transportieren", hieß es in London weiter. "Das Schienennetz in der besetzten Ukraine bleibt weitgehend funktionsfähig, ist jedoch anfällig für sporadische Unterbrechungen durch ukrainische Artillerie, Raketen und Sabotage."

Die neue Strecke liegt laut dem Bericht in Reichweite ukrainischer Angriffssysteme. Allerdings seien für die Zerstörung des Schienenverkehrs gezielte und andauernde Angriffe von Luft- oder Bodentruppen nötig.