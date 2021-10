Nach dem Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan will Russland seinen Einfluss in der Region ausbauen. Bei einer Konferenz in Moskau lobt Außenminister Lawrow die Zusammenarbeit mit den Taliban. Eine Anerkennung der neuen Machthaber in Kabul knüpft er aber an weitere Bedingungen.

Die in Afghanistan herrschenden Taliban bemühen sich nach Einschätzung des Kremls um eine Stabilisierung des Landes. Bei einer von Russland organisierten internationalen Konferenz mit Beteiligung der Taliban in Moskau erklärte Außenminister Sergej Lawrow: "Wir erkennen die Bemühungen an, die unternommen werden, um eine Stabilisierung der politisch-militärischen Situation zu erreichen." Russland sei zufrieden mit der Zusammenarbeit afghanischer Behörden beim Schutz von Russen. Die Anerkennung der neuen Regierung in Kabul hänge aber von der Umsetzung von Versprechen ab, wie die Beteiligung politischer Gruppen und verschiedener Ethnien an der Regierung.

Zugleich rief Lawrow zu internationalen Hilfen für Afghanistan auf. "Wir sind überzeugt, dass es an der Zeit ist, die Ressourcen der internationalen Gemeinschaft zu mobilisieren, um Kabul mit effektiven humanitären Hilfen zu versorgen." Er ließ aber offen, wie groß der Hilfsbedarf Afghanistans ist und welchen Beitrag Russland leisten will.

An dem Treffen in Moskau nahmen Vertreter Chinas, des Iran, Indiens und mehrerer asiatischen Staaten teil, die zur ehemaligen Sowjetunion gehörten. Die USA reisten mit Verweis auf technische Gründe nicht zu dem Treffen, sagten ihre Teilnahme an künftigen Treffen aber zu.

Die Konferenz ist Teil der Initiativen, den russischen Einfluss in der Region nach dem Abzug der USA aus Afghanistan auszubauen. Die Regierung in Moskau fürchtet eine Destabilisierung Zentralasiens, etwa durch neue Fluchtbewegungen oder von Afghanistan ausgehende Anschläge von Islamisten. Man rufe die Taliban-Bewegung auf, die Nutzung Afghanistans als Basis für Angriffe auf andere Länder zu verhindern, sagte Lawrow. Die Taliban-Delegation gab zunächst keine Stellungnahme ab.