Nach russischen Angaben fliegt am Morgen eine Reihe Drohnen Richtung Moskau. Die Flugabwehr soll mehrere abgewehrt haben, einige sollen es doch bis zur Hauptstadt geschafft haben. Dort sollen sie mehrere Gebäude "geringfügig" beschädigt haben.

In der russischen Hauptstadt Moskau sind nach russischen Angaben Drohnen in mehrere Gebäude eingeschlagen. Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte, der Drohnenangriff habe "geringfügige Schäden" an mehreren Gebäuden verursacht. Ernsthaft verletzt worden sei niemand. "Alle Rettungsdienste der Stadt sind am Unfallort."

Der Rettungsdienst sprach laut Nachrichtenagentur RIA von zwei Wohngebäuden, die getroffen wurden. Eine Person sei verletzt worden. Einige Bewohnerinnen und Bewohner eines Gebäudes im Süden der Stadt hätten ihre Wohnungen verlassen müssen und seien in Sicherheit gebracht worden.

Zudem sind nach russischen Angaben schon beim Anflug auf Moskau mehrere Drohnen abgeschossen worden. Das erklärte der Regionalgouverneur der gleichnamigen Oblast, Andrej Worobjow, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Es war nicht klar, wer die Drohnen gestartet hat. Auf mehreren russischen Telegram-Nachrichtenkanälen heißt es, es seien am Morgen vier bis zehn Drohnen am Stadtrand von Moskau und in der unmittelbaren Umgebung abgeschossen worden.

Der Angriff folgt auf einen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew im Laufe der Nacht, bei dem nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko mindestens ein Mensch starb. Am Montag schon hatte russischer Beschuss mitten am Tag für Panik in der ukrainischen Hauptstadt gesorgt.

Zudem handelt es sich nicht um den ersten Drohnenangriff auf Moskau. Bereits zu Beginn des Monats hatte Russland erklärt, es seien zwei Drohnen zum Absturz gebracht worden, die auf das Kreml-Gelände zugeflogen seien. Moskau warf Kiew einen versuchten Anschlag auf Russlands Präsidenten Wladimir Putin vor und drohte mit Gegenmaßnahmen. Kremlsprecher Dmitri Peskow schob den USA die Verantwortung für die Attacke zu. Kiew und Washington wiesen jegliche Beteiligung an dem Vorfall zurück.