Russland überzieht Kiew im Mai mit einer nie dagewesenen Welle von Drohenangriffen. Auch in der Nacht schickt Moskau mehr als ein Dutzend davon in die Ukraine. In der Hauptstadt wird ein Hochhaus von Trümmerteilen getroffen, mindestens ein Mensch stirbt.

Bei einem "massiven" russischen Drohnenangriff auf Kiew ist in der Nacht mindestens ein Mensch getötet worden. Rettungskräfte hätten drei Verletzte und 20 weitere Menschen aus einem mehrstöckigen Gebäude im Süden der Hauptstadt geborgen, in dem durch herabfallende Trümmerteile ein Feuer ausgebrochen sei, teilte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit.

"Eine Person ist tot, drei wurden verletzt. Die beiden oberen Stockwerke wurden zerstört, es könnten Menschen unter den Trümmern sein", erklärte Klitschko. Zuvor hatte er mitgeteilt, eine 27-jährige Frau in demselben Gebiet von Holosijiwskyj sei mit "leichten" Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. "Massiver Angriff! Bleibt drinnen!", appellierte Klitschko zuvor.

Weitere Fragmente abgeschossener feindlicher Drohnen seien in verschiedenen Bezirken abgestürzt und hätten unter anderem Autos beschädigt. In dem zentralen Bezirk Pechersky seien drei Autos in Flammen aufgegangen, teilte die Militärverwaltung weiter mit. Weiter heißt es, dass mehr als 20 Drohnen von der ukrainischen Luftabwehr im Kiewer Luftraum zerstört wurden. Noch nie seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 gab es in Kiew innerhalb eines Monats so viele Drohnen- und Raketenangriffe wie in diesem Mai.

Bombenalarm ertönte in der Nacht nicht nur in Kiew, sondern auch in den zentralukrainischen Regionen Tscherkasy, Kirowohrad und Mykolajiw sowie in der südukrainischen Region Cherson.

Russland hatte die Ukraine bereits in den Tagen zuvor massiv mit Dutzenden Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Am Montag hatten russische Luftangriffe Kiew auch am helllichten Tag erschüttert. Bis dahin ereigneten sich die meisten Luftangriffe meist nachts oder in den frühen Morgenstunden. Nach Angaben des ukrainischen Militärs feuerte Russland bei den Angriffen auf Kiew insgesamt elf Raketen ab. In der Nacht zum Sonntag registrierte die Ukraine die Rekordzahl von 54 abgefeuerten Kamikaze-Drohnen. Es gab Tote und Verletzte - unter anderem in Kiew.