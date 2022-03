Zivilisten wehren sich mit Molotow-Cocktails gegen den russischen Einmarsch in der ukrainischen Hafenstadt Cherson. Doch in der Nacht übernehmen russische Truppen die Kontrolle über den Bahnhof - und schließlich das Zentrum der Stadt. Es könnte die erste ukrainische Regionalhauptstadt sein, die von Russland besetzt wird.

Das russische Militär hat eigenen Angaben zufolge die volle Kontrolle über die seit Tagen umkämpfte südukrainische Großstadt Cherson erlangt. "Russische Einheiten der Streitkräfte haben das Zentrum der Region Cherson vollständig unter ihre Kontrolle gebracht", sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, einer Mitteilung zufolge.

Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Es wäre die erste ukrainische Gebietshauptstadt, die russische Truppen seit Ausbruch des Krieges am vergangenen Donnerstag unter ihre Kontrolle gebracht haben.

Die Schwarzmeer-Stadt war in den vergangenen Tagen bereits von russischen Soldaten eingekesselt worden. In der Nacht zu Mittwoch hatten russische Truppen dann die Kontrolle über den Bahnhof und den Hafen übernommen, wie örtliche Medien unter Berufung auf den Bürgermeister der Stadt, Ihor Kolychajew, zitierten.

Ukrainische Medien hatten zuvor von Kämpfen in der Stadt mit etwa 280.000 Einwohnern berichtet. Der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, sprach von zahlreichen toten Zivilisten, die Cherson unter anderem mit sogenannten Molotow-Cocktails verteidigt hätten.

Russland war am vergangenen Donnerstag in das Nachbarland einmarschiert und hatte zahlreiche ukrainische Städte angegriffen. Auch in der Nacht zu Mittwoch wurde die Offensive fortgesetzt. Unter anderem griffen russische Luftlandetruppen nach Angaben der ukrainischen Armee die zweitgrößte Stadt Charkiw an.