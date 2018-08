Politik

Informationen der Geheimdienste: Russland mischt sich wohl in US-Wahlen ein

Im November werden in den USA das Repräsentantenhaus und Teile des Senats neu besetzt. Wenige Monate vor den richtungsweisenden Wahlen stellen die amerikanischen Behörden Beeinflussungsversuche von außerhalb fest. Deren Urheber soll Russland sein.

Russland mischt sich nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste in "umfassender" Weise auch in die bevorstehenden US-Kongresswahlen ein. Im Vorfeld der Wahlen im November gebe es eine russische Kampagne im Internet, um die USA "zu schwächen und spalten", sagte der Nationale Geheimdienstdirektor Dan Coats in Washington.

Man wisse auch, dass Russland versuche, Informationen von Kandidaten und Regierungsbeamten zu hacken und zu stehlen. US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen erklärte: "Unsere Demokratie selbst befindet sich im Fadenkreuz". US-Geheimdienste beschuldigen Russland, sich unter anderem mit Hackerangriffen in die Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt zu haben, um Donald Trump zu helfen und seiner Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden.

Das Onlinenetzwerk Facebook hatte überdies am Dienstag mitgeteilt, wegen eines koordinierten Versuchs zur verdeckten Wahlbeeinflussung 32 Nutzerkonten geschlossen zu haben. Mit einem Netzwerk gefälschter Profile sei versucht worden, die öffentliche Meinung zu manipulieren. Insgesamt seien acht Facebook-Seiten, 17 Profile und sieben Accounts bei der ebenfalls zu Facebook gehörenden Foto-Plattform Instagram gelöscht worden, teilte das Online-Netzwerk mit.

Im Vergleich zu Aktivitäten der in Russland basierten Gruppe "Internet Research Agency" (IRA) im Umfeld des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 seien die Spuren diesmal besser verwischt worden, erklärte Facebook. Deshalb wolle man bisher keine Angaben zu möglichen Hintermännern der Aktion machen - auch wenn einige Verbindungen zur IRA festgestellt worden seien. Es könne "die IRA mit verbesserten Fähigkeiten sein, oder eine separate Gruppe", schrieb Facebooks Sicherheitschef Alex Stamos in einem Blogeintrag.

Facebook löscht Event-Seite für Demonstration

Auf jeden Fall hätten die neuen Aktivitäten deutlich nach Ende des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfs begonnen, nämlich im März 2017. Die jüngste verbundene Facebook-Seite sei im Mai dieses Jahres eingerichtet worden. Insgesamt hätten mehr als 290.000 Accounts diese Seiten abonniert. Die Gruppe habe zwischen April 2017 und Juni 2018 etwa 150 Anzeigen für rund 11.000 Dollar bei Facebook geschaltet.

Einer der Fake-Accounts unter dem Namen "Resisters" ("Widerständler") hat ein "Event" ins Leben gerufen, bei dem es sich um eine Demonstration gegen Rechts in der nächsten Woche in Washington handelt - die aber tatsächlich stattfinden soll. Facebook teilte mit, die Betreiber der Fake-Seite hätten sich mit Betreibern von fünf legitimen Seiten in Verbindung gesetzt, um die Veranstaltung gemeinsam auszurichten. Facebook löschte die Event-Seite und löste damit heftigen Protest bei den Organisatoren der Demonstration aus.

Mit der Demonstration will ein Bündnis gegen einen rechtsextremen Aufmarsch protestieren, der unter dem Motto "Vereint die Rechte 2" am übernächsten Sonntag in Washington stattfinden soll. Der Aufmarsch ist für den ersten Jahrestag einer ersten "Vereint die Rechte"-Demonstration am 12. August in Charlottesville im Bundesstaat Virginia geplant. Bei Protesten dagegen waren eine 32-Jährige getötet und mehrere Menschen verletzt worden, als ein Rechtsextremist sein Auto in eine Gruppe Gegendemonstranten steuerte. US-Präsident Donald Trump machte anschließend beide Seiten gleichermaßen für die Gewalt verantwortlich. Für diese Reaktion schlug ihm scharfe Kritik entgegen.

Quelle: n-tv.de