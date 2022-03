Schweden verfolgt über Jahrzehnte die Linie, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Doch mit dem russischen Überfall auf die Ukraine vollzieht das Land einen Kursschwenk. Nun wird die Hilfe nochmals aufgestockt.

Schwedens Regierung hat die Lieferung von 5000 zusätzlichen Panzerabwehrwaffen sowie von Ausrüstung zur Minenräumung in die Ukraine angekündigt. Dies entspreche einer Verdopplung der bisherigen Zusagen, twitterte Außenministerin Ann Linde. Es handele sich um eine "historische Entscheidung". Am morgigen Donnerstag hält der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Videoansprache vor dem schwedischen Parlament.

Einem Sprecher des schwedischen Verteidigungsministeriums zufolge handelt es sich bei den Panzerabwehrwaffen um Raketenwerfer des Typs AT-4, von denen Stockholm bereits 5000 Stück an die Ukraine geliefert hat. Solche Waffen seien einfach zu handhaben, sie bräuchten keine Ausbildung von schwedischer Seite, sagte Verteidigungsminister Peter Hultqvist. Weiter erklärte er der schwedischen Nachrichtenagentur TT, der Kampf der Ukrainer sei wichtig für ganz Europa und es sei unglaublich wichtig, die Ukraine weiter auf aktive Weise zu unterstützen. Kosten wird das militärische Unterstützungspaket umgerechnet knapp 20 Millionen Euro.

Mit ihren Waffenlieferungen an Kiew bricht die Regierung in Stockholm mit ihrer jahrzehntelangen Doktrin, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Schweden ist EU-, aber kein Nato-Mitglied. Russlands Ukraine-Krieg hat in dem skandinavischen Land eine Debatte über einen möglichen Beitritt zu dem Militärbündnis entfacht.