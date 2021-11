Manuela Schwesig bleibt Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Direkt im ersten Wahlgang erhält die SPD-Politikerin die nötige Mehrheit für eine zweite Amtszeit. In den kommenden Jahren wird sieauf die CDU als Koalitionspartner verzichten.

Sie gilt als zielstrebig und hartnäckig, nun läuft ihre zweite Amtszeit als Landeschefin in Mecklenburg-Vorpommern: Rund sieben Wochen nach der Landtagswahl in dem nordostdeutschen Bundesland bestätigte das Parlament in Schwerin Manuela Schwesig im Amt. Durch einen deutlichen 39,6-Prozent-Sieg bei der Landtagswahl empfahl sich die Ministerpräsidentin, die schon Bundesministerin und SPD-Vizechefin war, eigentlich sogar für höhere Aufgaben.

Eigentlich - denn vorerst zieht es die 47-Jährige nicht weg aus Schwerin, nicht einmal erneut in die Spitze der Bundes-SPD. Auch als Ministerpräsidentin habe sie genügend Möglichkeiten, bundespolitisch Einfluss zu nehmen, sagt sie. Sie sei "eine starke Stimme für die SPD, und das werde ich auch mit Sicherheit bleiben - für Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland bringe ich mich ein".

Nach vier Jahren an der Spitze einer Koalition von SPD und CDU möchte Schwesig in den kommenden fünf Jahren mit den Linken regieren. Die Verhandlungen seien "auf Augenhöhe" verlaufen, verkündeten beide Seiten nach der Beendigung der entsprechenden Gespräche. Es seien Projekte für einen "Aufbruch 2030" vereinbart worden.

Dabei ging die Linke arg gerupft aus der Wahl hervor und ist glücklich, mitregieren zu können. Sie tat bereits kund, kein Interesse an Streit mit der SPD haben, was Schwesigs Position im Vergleich zur vorherigen Koalition stärken dürfte.

2017 übernahm Schwesig die Regierungsgeschäfte in Mecklenburg-Vorpommern vom erkrankten Ministerpräsidenten Erwin Sellering. Seitdem baute die 47-Jährige ihre Macht aus, indem sie immer mehr Zuständigkeiten in ihrer Staatskanzlei bündelte. Anders als ihre Vorgänger mischte die zweifache Mutter zudem unüberhörbar in der Bundespolitik mit und sorgte dafür, dass das relativ einwohnerarme Bundesland im Nordosten weithin wahrgenommen wird.

Schwesig konnte in den vergangenen Jahren mit Themen wie dem Ausbau kostenloser Kitas, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Chancengleichheit für Frauen offenbar punkten. Auch nutzte sie die bei vielen Ostdeutschen vorhandene Sympathie für Russland und forderte etwa vehement die Fertigstellung der Erdgaspipeline Nord Stream 2 ein. Dafür ließ sie unter anderem mit Steuergeldern eine Umweltstiftung gründen, die nebenher die am Pipelinebau beteiligten Firmen vor US-Sanktionen beschützen sollte.

Mit 34 Jahren jüngste Ministerin

Viel Zuspruch erhielt Schwesig auch, als sie 2019 ihre eigene Krebserkrankung publik machte und dennoch im Amt blieb - auch um anderen Frauen in einer solchen Situation Mut zu machen. 2020 gab sie erleichtert bekannt, wieder gesund zu sein.

Schwesig wuchs in Brandenburg auf. Nach dem Studium arbeitete sie als Beamtin in Finanzämtern sowie im Finanzministerium in Schwerin. In die SPD trat sie 2003 im Alter von 29 Jahren ein und engagierte sich in der Kommunalpolitik. Als Stadtverordnete in Schwerin gewann sie Sympathien, weil sie offen auf andere Menschen zugehen, mit ihnen plaudern und ihnen zuhören konnte.

Schon bald legte sie eine Bilderbuchkarriere hin: 2008 holte der damalige Ministerpräsident Sellering Schwesig als Sozial- und Gesundheitsministerin in sein Landeskabinett. Mit 34 Jahren war sie Deutschlands jüngste Ministerin. Ihr Kabinettskollege, Innenminister Lorenz Caffier von der CDU, verspottete sie damals als "Küstenbarbie". Als engagierte Ressortchefin aber erwarb sie sich bald über die Landesgrenzen hinweg politisches Renommee.

So folgte sie schon 2009 dem Ruf ihrer Partei und wurde stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende. 2013 dann wechselte sie als Bundesfamilienministerin in der großen Koalition nach Berlin. Schwesig kümmerte sich um den Ausbau der Kinderbetreuung, das Elterngeld Plus und die durchaus umstrittene Frauenquote in Aufsichtsräten.

Sich selbst bezeichnete die SPD-Politikerin nach nur vier Jahren Amtszeit als Ministerpräsidentin bereits als "Landesmutter". Vom Wahlergebnis im September, das sie gern als "Bürgervotum" bezeichnet, fühlt sie sich bestätigt.