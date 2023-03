Slowakei schickt 13 Kampfjets in die Ukraine

MiG-29 Kampfflugzeuge kommen Slowakei schickt 13 Kampfjets in die Ukraine

Eine MiG-29 in Diensten der slowakischen Luftwaffe.

Nachdem Polen als erstes Land der Ukraine Kampfjets zur Verfügung stellen will, zieht die Slowakei nach. 13 MiG-Kampfjets will sein Land Kiew schicken, teilt Premierminister Heger auf Twitter mit. Wann die Kampfflugzeuge übergeben werden, ist aber offen.

Nach Polen am Donnerstag hat auch die Slowakei die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine angekündigt. Das gab Premierminister Eduard Heger auf Twitter bekannt. Demnach wird sein Land 13 Flugzeuge des Typs MiG-29 übergeben. Einen Zeitpunkt dafür nannte er jedoch nicht.

Polens Präsident Andrzej Duda hatte am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem tschechischen Amtskollegen Petr Pavel gesagt: "In den kommenden Tagen werden wir (...) vier voll einsatzbereite Flugzeuge in die Ukraine überführen". Eine entsprechende Entscheidung habe die Führung des Landes getroffen und die Regierung daraufhin einen Beschluss verabschiedet.

In der vergangenen Woche hatte Duda gesagt, sein Land wolle die MiG-29 im Rahmen einer internationalen Koalition an die Ukraine übergeben. Welche Länder zu dieser möglichen Koalition gehören sollten, blieb offen. Die Slowakei wurde allerdings als ein wahrscheinlicher Partner genannt.

Die Ukraine fordert seit Wochen Kampfflugzeuge von den westlichen Partnern, um sich gegen eine erwartete russische Offensive verteidigen zu können. US-Präsident Joe Biden hatte Ende Januar eine Lieferung von Kampfjets vom Typ F-16 an die Ukraine abgelehnt. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz lehnte die Lieferung westlicher Kampfflugzeuge wiederholt ab.