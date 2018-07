Politik

Kurz und Seehofer einigen sich : Südroute soll dichtgemacht werden

Deutschland und Österreich schreiten in der Flüchtlingsfrage zur Tat. Beide Länder wollen die Südroute schließen. Laut Bundesinnenminister Seehofer sind Gespräche mit Italien und Griechenland geplant.

Deutschland und Österreich wollen die sogenannte Südroute für Flüchtlinge schließen. In der kommenden Woche werde es im Vorfeld eines Treffens der EU-Innenminister in Innsbruck ein Treffen der Ressortchefs aus Deutschland, Österreich und Italien geben, um den Migrationsdruck über das Mittelmeer zu reduzieren, sagte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz im Anschluss an ein Gespräch mit Bundesinnenminister Horst Seehofer in Wien. Seehofer sprach davon, diese Südroute ganz zu schließen.

Der CSU-Chef sagte, er wolle bei dem Treffen in Innsbruck mit den Innenministern über die Dinge beraten, die gemeinsam zum Schließen der Route getan werden könnten. Allerdings handle es sich um so komplexe Gespräche, dass am Ende nur die jeweiligen Regierungschefs die Kernpunkte der Vereinbarungen setzen können. Das bedeute, Bundeskanzlerin Angela Merkel werde hier mit den Regierungschefs von Griechenland und Italien Vereinbarungen treffen müssen.

Seehofer will bestimmte Flüchtlinge von der Grenze nicht nach Österreich zurückschicken. Man werde Österreich nicht für Flüchtlinge zuständig machen, für die das Land nicht zuständig sei, sagte er. Stattdessen sollen die Flüchtlinge direkt nach Griechenland oder Italien gebracht werden. Der Streit zwischen Berlin und Wien dreht sich um Flüchtlinge, die in einem anderen EU-Land registriert wurden, dann aber nach Deutschland weiterziehen.

Österreich plant zumindest vorerst keine schärferen Kontrollen oder anderen Grenzmaßnahmen in Richtung Italien. Es sei "jetzt aktuell nicht notwendig, am Brenner oder anderswo weitere vertiefende Maßnahmen zu setzen", sagte Vizekanzler Heinz-Christian Strache in Wien. Es sei hinsichtlich der Verhandlungen innerhalb der Europäischen Union allerdings abzuwarten, "wie die weitere Entwicklung sich darstellen wird", sagte der FPÖ-Politiker.

Quelle: n-tv.de