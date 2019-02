Nun geht es also auch bei den britischen Konservativen los. Mehrere Mitglieder der Tories verlassen ihre Partei und schließen sich der neuen "Unabhängigen Gruppe" im Parlament an. Für Premierministerin May dürfte es noch schwieriger werden.

Drei Tory-Abgeordnete verlassen die britische Regierungspartei wegen des Brexit und schließen sich der neuen "Unabhängigen Gruppe" an. Zu den Abgeordneten gehören Anna Soubry, Sarah Wollaston und Heidi Allen. Soubry wurde kürzlich von Brexit-Anhängern vor dem Parlament als "Nazi" beschimpft. Die Minderheitsregierung von Premierministerin Theresa May wird von der nordirischen Partei DUP gestützt und ist auf jede Stimme angewiesen.

Zu der "Unabhängigen Gruppe" im britischen Parlament gehören bereits acht Abgeordnete der oppositionellen Labour-Partei. Die Gruppe war aus Protest gegen den Brexit-Kurs von Parteichef Jeremy Corbyn gegründet worden. Die Mitglieder kritisieren außerdem den Umgang des Alt-Linken mit antisemitischen Tendenzen in der größten Oppositionspartei.

Im vergangenen Sommer räumte der Alt-Linke ein, dass Disziplinarverfahren gegen antisemitische Parteimitglieder zu langsam und zaghaft betrieben worden seien. Kritiker werfen ihm außerdem eine einseitige Unterstützung der Palästinenser im Nahostkonflikt vor. Der 69-Jährige, der lange keine klare Position zum Brexit bezogen hat, setzt auf Neuwahlen. Schon länger wird befürchtet, dass Labour auseinanderbrechen könnte.

Die Meinungen über Corbyn gehen in der Partei stark auseinander. Viele Anhänger hat er unter jungen Leuten. Unklar ist, ob die neue Gruppe sich zu einer Partei mausern wird. Das britische Wahlsystem, das nur das Direktmandat kennt, bevorzugt die beiden großen Parteien. Kleinere haben es extrem schwer, Sitze im Unterhaus zu erringen. Doch beide großen Parteien tun sich zunehmend schwer damit, eine klare Regierungsmehrheit zu gewinnen.