"Habe Deutsches in meinem Blut" Trump kündigt Deutschland-Besuch an

"Sehr bald" will US-Präsident Trump nach Deutschland kommen. Es wäre der zweite Amtsbesuch im Land seiner Vorfahren, die aus Rheinland-Pfalz stammen. Gleichzeitig wettert Trump beim Treffen mit Kanzlerin Merkel gegen die Handelspraktiken der EU.

US-Präsident Donald Trump will in Kürze Deutschland besuchen. Er werde "sehr bald" nach Deutschland kommen, sagte er bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und fügte hinzu: "Ich habe Deutsches in meinem Blut."

Trumps Vorfahren kommen aus Kallstadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Trump war seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 noch nicht zu einem bilateralen Besuch in Deutschland. Frankreich und Großbritannien hat er dagegen schon jeweils zwei Mal besucht. Auch nach Polen reist er nächstes Wochenende zum zweiten Mal. In Deutschland war Trump lediglich zum G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 und dann im Dezember bei einem kurzen Zwischenstopp auf dem US-Stützpunkt in Ramstein auf dem Rückweg aus dem Irak.

Bei einem Treffen mit Kanzlerin Merkel erneuerte Trump allerdings auch seine Vorwürfe gegen die Europäischen Union, unfaire Handelspraktiken anzuwenden. Sein Land habe im Handel mit der EU "über die Jahre viel Geld verloren", sagte Trump zum Auftakt seiner Begegnung mit der Kanzlerin am Rande des G7-Gipfels in Biarritz. Die EU sei in Handelsfragen "genauso schwierig wie China". Merkel regte an, "so schnell wie möglich" in "vertiefte Gespräche" über Handelsfragen zu treten.

Eine Intensivierung des Handels zwischen der EU und den USA sei im beidseitigen Interesse, sagte Merkel. "Ich glaube, wir können Lösungen finden." Merkel äußerte zudem die Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China. Ein "gutes Abkommen" zwischen den beiden Ländern sei "in unser aller Interesse", sagte die Kanzlerin. "Wir merken doch, dass wir alle miteinander verbunden sind."