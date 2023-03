Er wäre der erste Präsident, der wegen eines angeblichen Verbrechens angeklagt wird: Donald Trump soll nach eigenen Angaben Anfang nächster Woche verhaftet werden. Das schreibt der ehemalige US-Präsident in einem beispiellosen Beitrag auf seiner Plattform "Truth Social".

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erwartet, dass er am kommenden Dienstag verhaftet wird. Deshalb rief er seine Unterstützer zu Protesten auf. "Der haushoch führende republikanische Kandidat und ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächste Woche festgenommen werden. Protestiert, holt euch unsere Nation zurück!", schrieb Trump am auf seiner Social-Media-Plattform "Truth Social". Als Quelle für diese bislang unbestätigte Annahme gab der 76-Jährige "illegale Leaks" aus dem Büro des Staatsanwalts von Manhattan an.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Trump wegen Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen: das Model Karen McDougal und Pornostar Stormy Daniels. Daniels hatte nach eigener Aussage 2006 Sex mit Trump. Dessen damaliger und mittlerweile von ihm abgerückter Anwalt Michael Cohen zahlte nach eigenen Aussagen dann 2016 im Auftrag Trumps Schweigegeld an sie, um im Präsidentschaftswahlkampf Schaden von seinem Boss abzuwenden.

Ein Geschworenengremium soll nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob in dem Fall Anklage erhoben werden soll. US-Medien gehen davon aus, dass dies in den kommenden Tagen passiert. Trump wäre der erste ehemalige US-Präsident, der wegen eines mutmaßlichen Verbrechens angeklagt wird.

Am vergangenen Mittwoch hatte der Pornostar Daniels vor der New Yorker Staatsanwaltschaft ausgesagt: "Auf Ersuchen des Büros der Staatsanwaltschaft von Manhattan haben Stormy Daniels und ich uns heute mit Staatsanwälten getroffen", twitterte ihr Anwalt Clark Brewster. "Stormy hat auf Fragen geantwortet und sich bereit erklärt, sich als Zeugin oder bei Bedarf für weitere Untersuchungen zur Verfügung zu halten." Daniels bedankte sich ebenfalls auf Twitter bei ihrem Anwalt für seine "Hilfe in unserem anhaltenden Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit".