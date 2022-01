Er wird von Maßnahmen- und Impfgegnern sowie Pandemieleugnern angefeindet, doch nun schlägt er deutlich zurück: US-Virologe Fauci lässt sich die Attacken nicht mehr gefallen und teilt vor dem Kongress aus. Sein Hauptziel ist der Republikaner Rand Paul, der Faucis Rauswurf forderte.

Bei einem ungewöhnlich emotionalen Auftritt vor dem Kongress in Washington hat der bekannte US-Virologe und Regierungsberater Anthony Fauci einen impfkritischen Senator scharf kritisiert. Der Republikaner Rand Paul hetze mit seinen Äußerungen zu allem bereite "Verrückte" gegen ihn und seine Familie auf, sagte Fauci bei einer Senatsanhörung.

Paul hatte Fauci zunächst vorgeworfen, er sei als "führender Architekt" der US-Corona-Politik verantwortlich für die rund 450.000 Corona-Toten seit der Amtsübernahme von Präsident Joe Biden - obwohl die meisten der Corona-Opfer nicht geimpft waren und Fauci immer wieder nachdrücklich für die Corona-Impfung wirbt. "Sie greifen mich hier persönlich an, obwohl Sie nicht den Hauch eines Beweises für irgendeine Ihrer Behauptungen haben", antworte der Virologe daraufhin.

Bewaffneter wollte Fauci töten

Pauls ständige Vorwürfe gegen ihn machten ihn zudem zu einem Ziel von Gewalt: "So etwas stachelt die Verrückten da draußen an, und ich bekomme Todesdrohungen, meine Familie wird belästigt, meine Kinder erhalten obszöne Telefonanrufe", schilderte Fauci. Er erinnerte daran, dass im Dezember ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Mann aus Kalifornien auf dem Weg nach Washington festgenommen worden war der angab, er habe den Virologen töten wollen.

Zum Beleg seiner Vorwürfe zeigte Fauci einen Ausdruck von Pauls Website mit einem Foto des Wissenschaftlers und dem Slogan "Feuert Dr. Fauci" nebst einem Spendenaufruf für Pauls Wahlkampf. Der Republikaner nutze eine "katastrophale Epidemie" für seinen eigenen politischen Vorteil aus, kritisierte der 81-Jährige.

Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Corona-Patienten erreichte in den USA derweil einen neuen Höchststand. Laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen werden in Kliniken des Landes derzeit rund 146.000 Patienten wegen der durch das Coronavirus verursachten Lungenkrankheit Covid-19 behandelt. Aktuellen Zahlen aus dem Bundesstaat New York zufolge ist die übergroße Mehrheit der Betroffenen ungeimpft. Dort lag die Quote der geimpften Corona-Krankenhauspatienten Ende Dezember bei wöchentlich 4,6 je 100.000 Einwohner, bei den Ungeimpften lag sie bei 58,3 je 100.000.