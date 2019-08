Für mehr als 90 Prozent der Steuerzahler soll der Solidaritätszuschlag wegfallen. Das sieht der Gesetzentwurf vor, den Finanzminister Scholz vorlegt. Der Union ist das nicht genug. Ihr Ziel bleibt die vollständige Abschaffung.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat den Gesetzentwurf für einen weitgehenden Abbau des Solidaritätszuschlags begrüßt, den Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf den Weg gebracht hat. "Die CDU sorgt damit dafür, dass endlich die Menschen, die in der Mitte unserer Gesellschaft jeden Tag dafür sorgen, dass der Laden läuft, spürbar entlastet werden", sagte Ziemiak.

Der Gesetzentwurf war nach dpa-Informationen aus Koalitionskreisen am Freitag zur Abstimmung an die anderen Ministerien gegeben worden. Darin heißt es, "im ersten Schritt" würden rund 90 Prozent der Zahler von Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer vollständig entlastet.

Die Formulierung "im ersten Schritt" war im Koalitionsvertrag so vereinbart und lässt die Möglichkeit weiterer Schritte offen. Allerdings sieht die SPD anders als die Union dafür keine Notwendigkeit. Der Soli-Zuschlag beträgt 5,5 Prozent der Körperschaft- oder Einkommensteuer. Insgesamt brachte er dem Staat im Haushaltsjahr 2018 laut Finanzministerium 18,9 Milliarden Euro ein.

Der Soli-Abbau sei längst überfällig, sagte Ziemiak. "Ich rechne damit, dass noch in diesem Monat das Kabinett die Entlastung auf den Weg bringt, damit das Geld schnell bei den Bürgern ankommt", sagte er, betonte aber gleichzeitig, dass die CDU langfristig für den vollständigen Abbau des Soli stehe. Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus pochte auf weitere Schritte: "Wir in der Union halten weiter an dem Ziel fest, den Soli für alle Steuerzahler abzuschaffen. Das wurde bei der Einführung des Soli versprochen und ist für uns eine Frage der Verlässlichkeit."

Neben den Unionspolitikern forderte auch FDP-Fraktionsvize Michael Theurer einen vollständigen Abbau des Solis. "Bundesfinanzminister Scholz muss seine Salamitaktik beenden und den Soli komplett abschaffen", erklärte er. Die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, hätten immer wieder versprochen, den Soli für alle Mittelständler, Handwerker, Selbstständigen und Leistungsträger abzuschaffen. "Sie haben bisher einfach nicht geliefert."