Die Hoffnungen waren groß - und haben sich nicht erfüllt: Der Sportwarenhersteller Adidas trennt sich von der US-Tochter Reebok. Das lange Zeit für seine Schuhe bekannte Unternehmen geht zurück in die USA. Aktionäre können sich auf einen Bonus freuen.

Der Sportartikelhersteller Adidas beendet das Kapitel Reebok. Das Dax-Konzern verkauft das Unternehmen an das US-Unternehmen Authentic Brands. Für die US-Tochter bekommen die Herzogenaurach er nach eigenen Angaben bis zu 2,1 Milliarden Euro. Der Preis ist deutlich höher als der Wert, mit dem Reebok noch in der Bilanz von Adidas steht. Ein Teil davon hängt aber vom Erfolg von Reebok in der Zukunft ab und wird später gezahlt.

Authentic Brands hat sich ein Portfolio von Modemarken zusammengekauft und strebt an die New Yorker Börse. Zu den Eigentümern zählt unter anderem Blackrock. Adidas kündigte an, den Großteil des Erlöses, den man für Reebok in bar erhalte, an die Aktionäre auszuschütten. Adidas hatte Reebok 2006 für 3,8 Milliarden Dollar gekauft, im Februar aber offiziell zum Verkauf gestellt.

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2022 erwartet, er unterliege üblichen Vollzugsbedingungen. Wie der Herzogenauracher Sportartikelhersteller mitteilte, hat der Verkauf keine Auswirkungen auf den Finanzausblick von Adidas für das laufende Jahr oder die Finanzziele für 2025.