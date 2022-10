Die Wall Street legt am Donnerstag eine beeindruckende Kehrtwende hin. Zunächst sorgen Inflationsdaten für eine Schrecksekunde und neue Jahrestiefs. Doch kaum ist der erste Schrecken verdaut, setzten die US-Börsen zu einer Rally an.

Die Aussicht auf ein anhaltend strammes Zinserhöhungstempo der Notenbank Fed hat die Wall Street am Donnerstag nur kurz auf Talfahrt geschickt. Der US-Standardwerteindex Dow Jones drehte rasch ins Plus und schloss 2,8 Prozent höher auf 30.038 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,2 Prozent auf 10.649 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 2,6 Prozent auf 3669 Punkte zu.

Der anfängliche Ausverkauf sei etwas übertrieben gewesen, sagte Shawn Cruz, Chef-Anlagestratege beim Brokerhaus TD Ameritrade. Er halte es für ein gutes Zeichen, dass es keine Anschluss-Verkäufe gebe. Craig Erlam, Marktanalyst des Brokerhauses Oanda, warnte aber davor, eine Trendwende auszurufen. "Das ist wirklich kein Inflationsbericht, den man sehen will."

Die US-Teuerungsrate ging im September weniger stark zurück als erwartet. Gleichzeitig zog die Kernrate, bei der die stark schwankenden Preise für Lebensmittel und Energie herausgerechnet sind, an. "Nach diesen Inflationsdaten gibt es wohl niemanden mehr, der glaubt, dass die Fed den Leitzins bei ihrer November-Sitzung um weniger als 0,75 Prozentpunkte anheben kann", sagte Seema Shah, Chef-Anlagestrategin des Vermögensverwalters Principal Global. Sollte der Preisdruck weiter so hoch bleiben, müsse für Dezember mit dem fünften Schritt in diese Größenordnung in Folge gerechnet werden.

Gold im Minus

Am Rohstoffmarkt trennten sich die Anleger von Gold. Das Edelmetall verbilligte sich um 0,4 Prozent auf 1665 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Bei steigenden Zinsen würden Anleihen zu einem immer größeren Konkurrenten für Investoren auf der Suche nach sicheren Anlagen, sagten Börsianer. Im Sog des Preisverfalls bei Gold büßten Edelmetall-Förderer an Glanz ein. Die Titel von Barrick, Newmont und Gold Fields fielen um bis zu 2,6 Prozent.

Als weiteren Grund für die Erholung der Wall Street nannte TD-Experte Cruz ermutigende Zahlen von Domino's Pizza und Walgreens Boots Alliance. Sie seien ein gutes Omen für den Konsum in den USA. Die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Domino's steigerte seinen Quartalsabsatz stärker als erwartet. Auch der Gewinn habe positiv überrascht, lobte Analyst Sean Dunlop vom Research-Haus Morningstar.

Ausblick "besser als befürchtet"



Enttäuschend sei dagegen der erneute Rückgang der Gewinnmarge. Die Aktien des Pizza-Dienstes sprangen dennoch mehr als zehn Prozent in die Höhe. Die Drogeriekette Walgreens legte ebenfalls ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vor. Das Unternehmen machte den Angaben zufolge eine Gewinn von 0,80 Dollar je Aktie. Für das Gesamtjahr peilt es einen Überschuss von 4,45 bis 4,65 Dollar je Aktie an.

Dieser Ausblick sei "deutlich besser als befürchtet", kommentierte Analystin Elizabeth Anderson von der Investmentbank Evercore ISI. Walgreens-Papiere verteuerten sich um mehr als fünf Prozent.