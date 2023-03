Die amerikanische Silicon Valley Bank vermeldet einen Verlust - und zieht so die Kurse zahlreicher anderer Geldinstitute in die Tiefe. Betroffen sind auch deutsche Banken. US-Finanzministerin Yellen will die Entwicklung genau beobachten.

Die US-Behörden haben die in Schwierigkeiten geratene Silicon Valley Bank (SVB) geschlossen. Wie der öffentliche Einlagensicherungsfonds FDIC mitteilte, wurden versicherte Einlagen bei der kalifornischen Bank an eine von der FDIC neu gegründete Bank namens DINB überwiesen. Die 17 Filialen der SVB sollen am Montag unter Aufsicht dieser DINB wieder öffnen. Die Besitzer von versicherten Einlagen werden dann Zugriff auf ihre Einlagen erhalten.

FDIC ist ein Einlagensicherungsfonds mit Regulierungsaufgaben und spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität des US-Bankensystems. Die Schließung der SVB wurde von der kalifornischen Behörde für Finanzschutz und Innovation vorgenommen.

Die Probleme der SVB hatten an den Börsen weltweit Verunsicherung ausgelöst und insbesondere Bankentitel auch in Europa abstürzen lassen. Die Papiere der Deutschen Bank etwa verloren bis Freitagnachmittag fast neun Prozent an Wert. Anderen europäischen Großbanken erging es ähnlich. US-Finanzministerin Janet Yellen äußerte sich besorgt.

Hintergrund der Entwicklung ist eine Mitteilung der SVB vom Mittwochabend. Das kalifornische Institut mit engen Verbindungen zum Technologiesektor vermeldete einen Verlust von 1,8 Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro) beim Verkauf von Wertpapieren und kündigte eine Kapitalerhöhung an. Der Bank waren zuletzt in Zusammenhang mit den höheren Zinsen viele Kunden verloren gegangen.

Die SVB-Aktien verloren an der Börse am Donnerstag rund 60 Prozent an Wert. Im nachbörslichen Handel ging es weiter abwärts. In der Folge wurden zunächst Papiere anderer US-Banken nach unten gezogen. Am Freitag setzte sich der Effekt in Europa und auch in Asien fort.

Yellen sieht "Anlass zur Sorge"

Die Société Générale verlor an der Pariser Börse bis Freitagnachmittag mehr als sechs Prozent, die Titel der italienischen Unicredit lagen knapp viereinhalb Prozent im Minus und die der britischen Barclays-Bank fast fünf Prozent. Die Entwicklung drückte die europäischen Leitindizes wie den Deutschen Aktienindex (DAX) ins Minus. Zuvor hatten bereits die Börsen in Tokio, Shanghai und Hongkong im Minus geschlossen.

Auch die Wall Street startete mit Verlusten, insbesondere Bankentitel lagen erneut im Minus. Die SVB-Aktie wurde zunächst vom Handel ausgesetzt, später wurde die Bank geschlossen. US-Finanzministerin Yellen sagte vor einem Kongressausschuss, es gebe "Entwicklungen einige Banken betreffend, die ich sehr genau im Blick habe". Wenn Banken finanzielle Verluste erlitten, sei dies "Anlass zur Sorge".

Der Absturz der SVB habe "Befürchtungen befeuert, dass andere Banken ähnliche Probleme bekommen könnten", erklärte Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank. Jens Nordvig von Exante Data and Market Reader wies darauf hin, dass es eine lange Null-Zins-Phase gegeben habe, während der die Banken "auf eine bestimmte Weise" funktioniert hätten. Manche Institute bekämen nun Schwierigkeiten, weil sie mit "völlig anderen Bedingungen" konfrontiert seien.