Container-Chaos in China

Container-Chaos in China Omikron legt wichtigen Frachthafen lahm

Der Tiefwasserhafen Yangshan südlich von Schanghai: Omikron-Ausbrüche in Chinas Häfen verursachen eine neue Container-Stauwelle.

Ausbrüche der neuen Virusvariante sorgen dafür, dass sich das Lieferketten-Drama in China weiter zuspitzt. Lkw-Speditionen nahe des drittgößten Frachthafens der Welt müssen ihre Arbeit einstellen. Containerschiffe steuern andere Häfen an, die bereits überlastet sind. Die Folgen sind absehbar.

Im Lieferketten-Drama gibt es seit zwei Jahren keine Pause. Bevor sich die Lage auch nur annähernd entspannen konnte, kündigt sich mit der grassierenden Corona-Variante Omikron bereits der nächste Stresstest an.

Laut dem US-Finanzportal Bloomberg fällt der wichtige chinesische Frachthafen Ningbo südlich von Schanghai nur wenige Monate, nachdem er nach einem Corona-Stillstand wieder für betriebsbereit erklärt worden war, erneut aus. Virusausbrüche in Hafennähe hätten Spediteure dazu veranlasst, ihre Arbeit einzustellen, heißt es.

Weil Lkw-Fahrer fehlen, weisen die Reedereien ihre Frachtriesen an, den drittgrößten Containerhafen der Welt zu umfahren und auf die Häfen in Schanghai und Xianmen auszuweichen, die ohnehin schon überlastet sind. Angaben von Spediteuren zufolge verzögern sich die Abfahrtszeiten in Schanghai wegen des zusätzlichen Andrangs bereits um eine Woche.

Immer mehr Städte in China kämpfen derzeit mit Covid-Ausbrüchen. So wird Omikron aus der Hafenstadt Dalian gemeldet. Krankheitsfälle sind ebenfalls im Technologiezentrum Shenzen im Süden des Landes aufgetaucht. Hier sollen sich die Frachter bereits im Hafen stauen. Um die Lage zu entspannen, dürfen ab Freitag volle Container nur noch drei Tage vor der Ankunft der Schiffe entladen werden, wird der Terminalbetreiber zitiert.

Kapazitäten auf halber Kraft

Um eine Verbreitung des Virus' zu verhindern, werden Arbeiter vor den anstehenden Neujahrsfeuertagen Ende des Monats strengen Tests unterzogen. In der nordchinesischen Stadt Tianjen beispielsweise sind die Arbeiter angehalten, dafür einen halben Tag Pause einzulegen. Lkw-Fahrer müssen sich täglich, bevor sie in die Häfen fahren, testen lassen. Die Kapazitäten sollen sich dadurch bereits halbiert haben.

Mehr zum Thema Wegen Corona-Ausbruch Volkswagen schließt Autofrabrik in Tianjin

Experten gehen davon aus, dass die hochansteckende Corona-Variante die existierenden Probleme in den Lieferketten verschlimmern werden. Laut dem Vize-Präsidenten Josh Brazil vom Logistik-Informationsunternehmen project44 wird Omikron und die bevorstehenden Schließungen zum chinesischen Neujahrsfest die angespannte Lage an Häfen verschärfen. Das wiederum werde sich auf den Warennachschub auswirken. Verbraucherinnen und Verbraucher hierzulande müssen sich deshalb voraussichtlich nicht nur auf längere Wartezeiten einstellen, sondern angesichts der Verknappung der Waren auch auf steigende Preise.

Omikron stellt Chinas und seine strikte Null-Covid-Strategie mit Massentests, Ausgangssperren, Quarantäne und Abschottung nicht nur bei den Lieferketten schwer auf die Probe. Am 4. Februar sollen in Peking die Winterspiele beginnen.