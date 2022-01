Smap One baut Apps in 30 Minuten

Sven Zuschlag hilft mit seiner Firma anderen Unternehmen dabei, sich selbst Apps zu bauen, etwa für die digitale Einlasskontrolle oder die Reisekostenabrechnung. Ein Konzept, was überzeugt. Voriges Jahr ist Fußballprofi Thomas Müller ins Unternehmen eingestiegen.

"Ich bin kein Entwickler, ich bin eigentlich gelernter Betriebswissenschaftler", sagt Sven Zuschlag. Dass er dann mit seiner Firma Smap One eine Art Lego-Baukasten für Business-Apps aus dem Boden stampft, hatte verschiedene Gründe. Einer davon: Er will den Menschen Digitalisierung näherbringen. "Das ist ein Mindshift, wenn du Nicht-ITler an IT ranführst", sagt Zuschlag im ntv-Podcast "So techt Deutschland".

Citizen Development nennt sich das in den USA und bedeutet nichts anderes, als dass "Bürger selber Digitalisierung betreiben können", erklärt der Manager. Deswegen ist das Versprechen von Smap One, dass sich Business Apps innerhalb von gerade einmal 30 Minuten erstellen lassen. "Du demokratisiert die Prozesse, in dem die Mitarbeiter selber Hand anlegen können", so Zuschlag. Und das mit Erfolg. 80 Prozent der Apps würden sofort im Betrieb genutzt, berichtet der CEO.

Sven Zuschlag hat 2014 Smap One mitgegründet. (Foto: sven-zuschlag.de)

Eine Erfolgsquote, die auch den ein oder anderen prominenten Investor überzeugt hat, zum Beispiel Bayern-Profi Thomas Müller. "Thomas kickt jetzt in unserer Mannschaft", lacht Zuschlag und sagt, dass der Star-Fußballer dem Unternehmen mit "Rat und Tat zur Verfügung" steht.

Im Camper durch Europa

Nicht alltäglich ist auch die Arbeitsweise von Smap One. So haben Sven Zuschlag und sein Team eine Woche lang aus einem Wohnwagen gearbeitet. Ein mobiles Camper-Office also. "Auch bei uns, obwohl wir ein junges Unternehmen sind, gibt es gewisse Gewohnheiten", sagt Zuschlag. Und diese wollte das Team mit dem Arbeiten aus den Campern durchbrechen. Vier Teams sind quer durch Europa gefahren und haben ganz nebenbei auch noch gearbeitet. "Kann ich Mitarbeiter einstellen am Lago Maggiore, kann ich Apps an der Nordsee programmieren?" All diese Fragen hat das Team für sich beantwortet.

Wie die Antwort ausfällt und wie es aus seiner Sicht um die Digitalisierung in Deutschland steht, erzählt Sven Zuschlag in der neuen Folge von "So techt Deutschland".