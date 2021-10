Die Vorzeichen stehen alles andere als gut. Die Corona-Pandemie sorgt bei den für die Elektroautos so wichtigen Speicherchips für Engpässe. Tesla zeigt sich davon denkbar unbeeindruckt. Der E-Autobauer bringt deutlich mehr Fahrzeuge an seine Kunden als noch im Jahr zuvor.

Der Elektroautohersteller Tesla hat dem globalen Trend getrotzt und seine Auslieferungen im dritten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Der Konzern übergab in den drei Monaten 241.300 Fahrzeuge an seine Kunden, nach 139.593 im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten lediglich mit 229.242 gerechnet.

Der E-Autobauer hatte vor kurzem seine Mitarbeiter zur Höchstleistung angetrieben. Die Angestellten sollten sich anstrengen, um Produktionsprobleme Anfang des dritten Quartals aufzufangen. Tesla hat wie die gesamte Automobilindustrie die Engpässe bei Speicherchips zu spüren bekommen. Die Branche leidet derzeit besonders darunter, dass in Malaysia und Thailand im Kampf gegen die Corona-Pandemie Fabriken schließen mussten.

Die meisten Autohersteller mussten im dritten Quartal teils deutliche Absatzrückgänge verkraften. Tesla erreichte jedoch das besagte Wachstum, obwohl die weltweiten Lieferketten wegen des Mangels an Halbleitern aktuell gestört sind. Vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen dürfte der Konzern von CEO Elon Musk sein Jahresziel, die Auslieferungen des Vorjahres in Höhe von knapp einer halben Million Autos um 50 Prozent zu übertreffen, klar erreichen. In den ersten neun Monaten kam Tesla auf rund 627.000 Autos.

Analysten rechnen damit, dass Tesla für das dritte Quartal einen Gewinn von rund 1,1 Milliarden Dollar ausweisen wird, bei einem Umsatz von mehr als 13 Milliarden Dollar. Im Vergleichszeitraum hatte der Konzern einen Gewinn von 331 Millionen Dollar bei Erlösen von 8,8 Milliarden Dollar erzielt.