Tesla muss Rodung in Grünheide einstellen

Rückschlag für Autobauer

In Grünheide sollen jährlich bis zu 500.000 Autos vom neuen SUV Model Y über die Bänder rollen.

Bisher gibt es noch keine endgültige Genehmigung für den Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide. Gegen eine beantragte und inzwischen genehmigte Rodung liegt zwar inzwischen ein Eilantrag vor, eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht getroffen. Trotzdem muss der Elektrobauer die Rodung jetzt unterbrechen.

Der US-Elektroautobauer Tesla muss die weitere Rodung einer Waldfläche in Grünheide bei Berlin vorerst einstellen. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) erteilte am Montagabend im Eilverfahren ein vorläufigen Abholzungs-Stopp, wie das Gericht mitteilte. Eine endgültige Entscheidung in der Sache hat das Verwaltungsgericht noch nicht gefällt.

Die Umweltverbände Nabu und Grüne Liga hatten einen Eilantrag eingereicht. Dieser richtet sich gegen die vorzeitige Zulassung der Fällung von weiteren 82,9 Hektar Wald auf dem für die Tesla-Fabrik vorgesehenen Grundstück in Grünheide bei Berlin. Tesla äußerte sich zunächst nicht.

"Da davon auszugehen ist, dass die Rodung der 82,9 ha Waldfläche nur wenige Tage in Anspruch nehmen wird, würde ein weiteres Zuwarten mit der vorliegenden Entscheidung deshalb praktisch zu einer Erledigung des vorliegenden Rechtsstreits führen", hieß es in dem Gerichtsbeschluss. Zwar stehe eine endgültige Entscheidung noch aus. Der Antrag der Umweltverbände auf einen endgültigen Stopp weiterer Fällarbeiten sei jedoch nicht offensichtlich unbegründet.