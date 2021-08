Offiziell müssen Tesla-Fahrer auch bei eingeschaltetem Autopilot jederzeit die Hände am Lenkrad haben. Viele verlassen sich allerdings blind auf die Software, die offenbar ein spezifisches Problem mit dem Blaulicht von Polizeiautos hat. So kam es zuletzt in Florida zu einem Unfall.

Ein Tesla hat offenbar im US-Staat Florida ein geparktes Polizeiauto gerammt und dessen Fahrer dabei nur knapp verfehlt. Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge auf einem Highway nahe der Innenstadt von Orlando. Der Polizist hatte demnach am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) seinen Wagen am Straßenrand geparkt, um dem Fahrer eines liegengebliebenen Fahrzeugs zu helfen.

Das Warnlicht des Polizeifahrzeugs war einer Behördensprecherin zufolge eingeschaltet, als der Tesla zunächst die linke Seite des Einsatzwagens und dann das liegengebliebene Auto rammte. Die Fahrer des Tesla und des zweiten Fahrzeugs erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Der Polizist blieb unverletzt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar. Tesla äußerte sich zunächst nicht. Das Unternehmen musste bereits viel Kritik an seiner Autopilot-Technologie einstecken. Anders als der Name suggeriert, handelt es sich nicht um ein System zum autonomen Fahren, sondern um ein Assistenzsystem, bei dem der Fahrer jederzeit die Hände am Lenkrad haben und bereit sein muss, in die Steuerung einzugreifen. Regelmäßig werden in den USA allerdings Tesla-Fahrer erwischt, die das Auto auf der Straße komplett der Software überlassen und unterdessen etwa Filme schauen oder Videospiele spielen.

Zudem vermuten die Behörden nach einer Reihe von Unfällen, dass der Tesla-Autopilot Schwierigkeiten hat, bestimmte Hindernisse wie parkende Einsatzfahrzeuge zu erkennen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA begann bereits 2018 eine Untersuchung, nachdem es zu mehreren Zusammenstößen zwischen Teslas und stehenden Einsatzfahrzeugen mit eingeschaltetem Blaulicht gekommen war. Erst Anfang dieses Monats hatte die US-Bundesregierung formale Ermittlungen in dem Zusammenhang eingeleitet.