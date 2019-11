Dass Tesla eine sogenannte Gigafactory in Europa bauen will, ist bekannt. Es wäre die vierte dieser Art. Auch Stellenausschreibungen für Deutschland gibt es bereits. Nun wird CEO Musk auf einer Veranstaltung genauer: Das Werk soll im Raum Berlin entstehen.

Elektro-Pionier Tesla will im Raum Berlin eine sogenannte Gigafactory errichten. Das kündigte Firmenchef Elon Musk am Abend bei der Preisverleihung des Goldenen Lenkrads in der Bundeshauptstadt an. Zudem plant der Autobauer ein Design- und Entwicklungszentrum in Berlin.

Die Produktionsstätte bei Berlin wäre die erste Tesla-Fabrik in Europa. Nach Angaben von Musk soll das Werk in der Nähe des im Bau befindlichen Flughafens BER in Brandenburg entstehen. Weitere Details verriet der 48-Jährige nicht. Auf der deutschen Tesla-Seite sind bereits Stellenausschreibungen für die "Gigafactory 4" zu finden. Allerdings wird dabei noch kein direkter Ort genannt, es heißt lediglich "Remote Germany".

Laut dem "Manager Magazin" hatte Musk schon bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen im Oktober bekräftigt, in Europa ein Werk bauen zu wollen. Der genaue Ort sollte noch vor Jahresende bekannt gegeben werden. Medienberichten zufolge hatte sich Tesla in den vergangenen Monaten auch mögliche Fabrik-Standorte in Niedersachsen und Hamburg angeschaut.

Die Gigafactory 1 von Tesla steht im US-Bundesstaat Nevada. Dort baut Tesla zusammen mit dem japanischen Konzern Panasonic Lithium-Ionen-Akkus. Als Gigafactory 2 wird eine Photovoltaikfabrik in Buffalo im Bundesstaat New York bezeichnet. Ein drittes Werk dieser Art soll in China entstehen. Dort sollen sowohl Batteriezellen als auch Pkws produziert werden.

Wie viel Platz das Deutschland-Werk beanspruchen wird, ist unklar. Zum Vergleich: Die im Bau befindliche Gigafactory 1 ist auf 53 Hektar ausgelegt. Das fünf-Milliarden-Dollar-Projekt soll 6500 Jobs schaffen.