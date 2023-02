Im Juni vergangenen Jahres erreicht die US-Inflation den höchsten Stand seit 40 Jahren. Seitdem ist die Teuerungsrate stetig gesunken - allerdings nicht so schnell, wie von Ökonomen vorhergesagt.

Der Inflationsdruck in den USA hat im Januar trotz des zuletzt extrem starken Arbeitsmarkts weiter nachgelassen, wenn auch nicht so stark wie erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lagen um 6,4 (Vormonat: 6,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,4 Prozent und einer Jahresteuerung von 6,2 Prozent gerechnet.

Damit ist die jährliche Inflationsrate den siebten Monat in Folge gesunken, seit sie im Juni letzten Jahres mit 9,1 Prozent den höchsten Stand seit vier Jahrzehnten erreicht hatte. Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen aggressiv angehoben, um die Wirtschaft abzukühlen. Die Zentralbank strebt eine Inflationsrate von etwa 2 Prozent an.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,4 Prozent auf Monats- und um 5,6 (Vormonat: 5,7) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten Raten von 0,3 und 5,5 Prozent erwartet. Viele Ökonomen halten die Kernrate für einen besseren Indikator für die künftige Inflation.

An den US-Börsen zeichnet sich eine etwas festere Eröffnung ab. Der Dollar zog nach den Inflationsdaten zunächst an, kommt aktuell aber wieder zurück. Der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent. Am Anleihemarkt erholen sich die Renditen etwas von ihren Tagestiefs, liegen aber noch immer unter den Niveaus des Vortags.