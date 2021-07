Nur kurz profitieren die Aktien von Virgin Galactic vom erfolgreichen All-Ausflug des Firmengründers Richard Branson. Kurz darauf bricht der Kurs deutlich ein. Davon abgesehen ist die Stimmung an der Wall Street jedoch prächtig. Die großen Indizes erklimmen neue Bestmarken.

Am Tag vor Beginn der US-Bilanzsaison setzt die Wall Street ihre Rekordjagd fort. Der Dow Jones der Standardwerte schloss 0,4 Prozent höher auf 34.996 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 14.733 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 4384 Punkte zu. Alle drei Marktbarometer markierten neue Bestmarken.

"Die Geschäftszahlen werden recht aufschlussreich und im Allgemeinen ganz gut sein", prognostizierte Portfoliomanager Sandy Villere vom Vermögensverwalters Villere & Co. Die aktuellen Kurse signalisierten aber hohe Erwartungen. Daher müsse hin und wieder mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Die Banken JP Morgan und Goldman Sachs eröffnen den Zahlenreigen am Dienstag. Ihre Aktien gewannen bis zu 2,4 Prozent.

Mit Spannung warteten Investoren zudem auf die US-Inflationsdaten am Dienstag. Experten erwarten für Juni einen leichten Rückgang auf 4,9 Prozent im Jahresvergleich. Sollten die Zahlen höher ausfallen, würden Spekulationen, die Konjunktur laufe zu heiß, wieder aufflammen, warnte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters National Securities.

All-Vorstoß hilft Virgin nur kurz

Aktienanlegern vergällte eine geplante Kapitalerhöhung bei Virgin Galactic die Freude über einen erfolgreichen Testflug der Weltraumfirma. Am Wochenende hatte Firmengründer und Milliardär Richard Branson mit seinem persönlichen Vorstoß ins All nach eigenen Aussagen eine neue Ära kommerzieller Raumfahrt eingeläutet. Vor diesem Hintergrund will das Unternehmen neue Anteilsscheine im Volumen von 500 Millionen Dollar ausgeben. Die Titel von Virgin Galactic brachen nach anfänglichen Gewinnen mehr als 17 Prozent ein.

Nervös machte Investoren zudem der anhaltend hohe Regulierungsdruck der Pekinger Regierung auf chinesische Firmen mit einer Börsennotierung in den USA. Insidern zufolge soll der Spotify-Rivale Tencent Music Entertainment (TME) auf Druck der Wettbewerbsbehörde SAMR seine Exklusiv-Verträge mit Universal Music, Sony Music oder Warner Music aufgeben. Damit wollte TME Konkurrenten davon abhalten, Stücke von Stars dieser Labels auch als Musik-Stream anbieten zu können. TME-Scheine fielen um mehr als vier Prozent.

DouYu und Huya rutschten um bis zu 8,8 Prozent ab, nachdem die SAMR die geplante milliardenschwere Fusion der beiden auf Videospiele spezialisierten Streamingdienste verboten hatte. An beiden Firmen ist die TME-Mutter Tencent beteiligt.