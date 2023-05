Archäologen stoßen an der Ausgrabungsstelle in Schöningen auf drei Spuren, die sich später als menschliche Fußabdrücke herausstellen. Doch damit nicht genug, die Abdrücke sind höchstwahrscheinlich die ältesten im Land.

Die ältesten in Deutschland gefundenen menschlichen Fußabdrücke sind rund 300.000 Jahre alt. Die drei Spuren wurden an der bekannten archäologischen Fundstelle im niedersächsischen Schöningen entdeckt und stammen wahrscheinlich von Homo heidelbergensis, einer ausgestorbenen Menschenart, wie das Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseen in Frankfurt am Main mitteilte.

Zwei der drei menschlichen Spuren in Schöningen ordneten die Wissenschaftler jungen Individuen zu, die in einer kleinen altersgemischten Gruppe den dortigen See und dessen Ressourcen nutzten. Der archäologische Fundstellenkomplex von Schöningen im Landkreis Helmstedt gilt wegen seiner Fossilien als weltweit einzigartig. In den vergangenen Jahren wurden dort unter anderem die Reste einer Säbelzahnkatze und ein fast vollständiger europäischer Waldelefant gefunden.

Momentaufnahme eines Familienalltags

Auch die nun entdeckten menschlichen Spuren sind demnach umgeben von mehreren Tierspuren. Je nach Jahreszeit waren vor 300.000 Jahren rund um den See Pflanzen, Früchte, Blätter, Triebe und Pilze verfügbar. Die Funde bestätigen den Forschern zufolge, dass die ausgestorbene Menschenart sich an See- oder Flussufern mit flachem Wasser aufhielt.

Die verschiedenen Spuren in Schöningen zeigten "eine Momentaufnahme" eines Familienalltags und könnten über das Verhalten und die soziale Zusammensetzung der Homininengruppe Auskunft geben, heißt es in der Studie.

Zudem fanden die Forscher Abdrücke einer ausgestorbenen Elefantenart mit geraden Stoßzähnen, der damals das größte Landtier war, sowie von einem Nashorn. Es sei der erste Fußabdruck dieser Nashornart aus dem Pleistozän, der in Europa gefunden wurde.