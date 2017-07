Technik

Günstiger Partyspaß von Musicman: Was taugt ein Mikro als Karaoke-Anlage?

Von Klaus Wedekind

Musicman verkauft ein Mikrofon, das mit Lautsprecher und Bluetooth ausgestattet ganz alleine eine kleine Karaoke-Anlage ist. Ob das Ding nur langweiliges Blin-Bling ist oder ein Wohnzimmer rocken kann, hat n-tv.de getestet.

Wer Karaoke nicht mag, braucht gar nicht erst weiterlesen. Wer darauf steht, sich und andere mit Inbrunst an bekannten Songs scheitern zu hören, hat am Musicman Karaoke Mikrofon vielleicht seinen Spaß. Für gerade mal 35 Euro vereint das furchtbar schön goldene Gerät im Prinzip alles, was man für eine Karaoke-Party im kleinen Kreis braucht: Es trägt einen 3 Watt starken Lautsprecher wie eine Halskrause am Griff, verbindet sich per Bluetooth, Kabel oder USB mit Musikquellen und ist natürlich ein Mikro. Was dabei herauskommt, hat n-tv.de getestet.

Für den geringen Preis fühlt sich das Karaoke-Mikrofon ziemlich hochwertig an und macht einen partytauglichen, stabilen Eindruck. Die Bluetooth-Kopplung mit dem Smartphone (Android oder iPhone) klappt problemlos, man kann das Gerät aber auch mit einem Tablet oder Mac und wahlweise per Kabel verbinden. Außerdem gibt's an der Unterseite des Griffs einen USB-Eingang, an dem Speichersticks Platz finden. Geräte mit Bildschirm als Musikquelle haben aber den Vorteil, dass man bei ihnen den Songtext mitlesen kann, sofern angeboten. Dabei kann man natürlich nach Karaoke-Apps im Store suchen, doch im Test hat sich Youtube als beste und vielseitigste Quelle herausgestellt. Es gibt kaum einen bekannten Song, der hier nicht als Karaoke-Version zu finden ist.

Hauptsache Echo

Gesang und Musik werden über den integrierten Lautsprecher wiedergegeben. Der Klang ist dem Preis entsprechend noch okay, aber allzu viel darf man sich nicht erwarten. Stellt man sich ein kleines, günstiges Küchenradio in dieser Größe vor, hat man eine recht gute Vorstellung: ziemlich blechern, Bass findet eher im Kopf statt. Außerdem sieht das Gerät nur wie ein richtiges Gesangsmikro aus. Um seine Stimme einigermaßen laut zu hören, muss man oben reinsingen, was die bei Karaoke wichtigen Posen etwas einschränkt.

Auf einer Seite hat der Lautsprecherwürfel um den Einschalter gruppiert, verschiedene Tasten: Treble, Bass, Volume, Music und Echo. Eine wirklich hörbare Veränderung bewirken aber nur die Regler für Gesamtlautstärke (Volume) und Musik. Bei Bass und Treble tut sich fast gar nichts. Dann ist da aber noch die Echo-Taste, die für vieles entschädigt. Der Effekt ist furchtbar, aber genau das, was Karaoke braucht.

Insgesamt ist das Musicman Karaoke Mikrofon kein technischer Leckerbissen - das wäre bei 35 Euro auch zu viel erwartet. Aber man kann mit dem Gerät in einer kleinen Runde trotzdem viel Spaß haben oder sich alleine auf seinen großen Auftritt in einer Karaoke-Bar vorbereiten.

Quelle: n-tv.de