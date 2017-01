Technik

Öffentliche Beta schon da: iOS 10.3 ist unterwegs

Apple stellt iOS 10.3 als öffentliche Beta zur Verfügung, das allgemeine Update ist also nicht mehr weit. Welche Verbesserunegn und Funktionen bringt es und behebt Apple diesmal das Akku-Problem?

Ab sofort können Teilnehmer an Apples Beta-Software-Programm iOS 10.3 als Vorab-Version installieren. Für Entwickler steht die Firmware schon etwas länger zur Verfügung. Wenn keine gravierenden Fehler entdeckt werden, sollte es also nicht mehr lange dauern, bis die Aktualisierung bei allen iPhone- und iPad-Nutzern angezeigt wird. Was bringt sie?

Wo sind die AirPods?

Zunächst ist das Update erstaunlich groß, volle 2 GB auf einem iPhone 7 Plus. Die sichtbaren Änderungen sind dafür ziemlich überschaubar. Die größte Neuerung, die Apple auch als Pressemitteilung verschickt hat, ist die neue Such-Funktion für verlorene AirPods. Sollte einer oder beide Stöpsel verlegt werden, können Nutzer sie künftig über die "Mein iPhone suchen"-App orten und auf einer Karte anzeigen lassen. Bei geklauten Ohrhörern hilft dies aber wenig, da das iOS-Gerät für die Suche in Bluetooth-Reihweite sein muss. Sinnvoller erscheint hier die Möglichkeit, die AirPods einen Suchton abspielen zu lassen. Außerdem zeigt "Mein iPhone suchen" an, wo und wann die Ohrhörer zuletzt mit einem iOS-Gerät gekoppelt waren.

Neues Dateisystem

In den Einstellungen ist das Nutzerprofil an die erste Stelle gewandert und man sieht jetzt an einer übersichtlichen Balken-Grafik sofort, welche Dateien in der iCloud wie viel Speicher belegen. Entwickler erhalten weitere Möglichkeiten Siri in ihre Apps einzubinden und besonders wichtig: Sie können jetzt auf Beurteilungen ihrer Anwendungen wie in Googles Play Store endlich antworten. Außerdem wurde die Start-Animation von Apps leicht verändert, CarPlay hat jetzt Schnellstart-Symbole für häufig verwendete Apps und HomeKit unterstützt programmierbare Schalter. Die Podcast-App hat ein Widget erhalten und in der Karten-App kann man jetzt über ein kleines Symbol rechts unten per 3D Touch ausführliche Wetterinfos für einen Ort aufrufen.

Nicht sichtbar, aber fundamental ist die Umstellung auf das neue Dateisystem APFS, das den 30 Jahre alten Vorgänger HFS ablöst. Es ist laut "Macwelt" für SSD- und Flashspeicher optimiert und soll eine bessere Leistung und mehr Sicherheit ermöglichen. Vermutlich ist das Update durch diese Umstellung so groß.

Ob iOS 10.3 endlich das Problem löst, durch das sich iPhones einfach abschalten, obwohl ihr Akku noch rund 30 Prozent Restladung hat, ist ungewiss. Bisher scheint sich hier noch nichts getan zu haben. Aber vielleicht bringt ja die finale Version doch noch die Lösung.

Quelle: n-tv.de