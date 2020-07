Der Euphorie über eine nahende autonome Autozukunft wurde durch die Hersteller in jüngster Zeit ein herber Dämpfer erteilt. Doch beim Saab-Nachfolger NEVS meint man, dass diese Zukunft näher sei, als manche glauben - und präsentiert das Selbstfahr-Shuttle Pons.

Das Selbstfahr-Shuttle Pons will Saab-Nachfolger NEVS im Rahmen eines Pilotprojekts in Stockholm einsetzen. (Foto: NEVS)

Saab-Nachfolger NEVS hat mit Pons ein neues Casharing-Konzept vorgestellt, in dessen Zentrum das autonom fahrende E-Auto Sango steht. Zusätzlich zum Fahrzeug hat das schwedisch-chinesische Unternehmen auch eine passende App namens Okulo sowie ein Flottenmanagementsystem namens Koro entwickelt. In Stockholm sollen sich diese Systeme zusammen mit einer Testflotte von zehn Fahrzeugen in der Praxis bewähren.

Beim Fahrzeug handelt es sich um einen typischen Vertreter der Selbstfahr-Shuttle. Die Räder befinden sich in den äußeren Ecken, Vorder- und Hinterwagen sehen nahezu identisch aus. Öffnen sich die gegenläufig angeschlagenen Glasschiebetüren des Sango, können Gäste über einen großzügigen Einstieg ohne störende Säulen den Innenraum bevölkern. Platz bietet der rund 4,30 Meter lange und über zwei Meter breite Stromer für maximal sechs Fahrgäste. Die flexiblen Sitze lassen sich abhängig vom Einsatzzweck unterschiedlich anordnen. Möglich sind auch vier Einzelsitze in getrennten Abteilen oder eine kommunikative Vis-à-vis-Bestuhlung.

Bis zu sechs Passagiere sollen im Pons mitreisen können. (Foto: NEVS)

Zur Antriebstechnik macht NEVS noch keine Angaben. Im Fahrzeugboden soll sich eine 62 kWh große Batterie befinden, die nach Herstellerangaben über 200 Kilometer Reichweite garantiert. Grundsätzlich ist ein schnelles Laden der Batterie per Gleichstrom möglich. Allerdings nennt NEVS konkrete Ladezeiten nur für eine Wechselstromladung mit 11 kW, die etwa fünfeinhalb Stunden dauern soll. Die Reichweite mag bescheiden anmuten, doch nach Ansicht der Macher ist diese dem Einsatzzweck im urbanen Umfeld angemessen.

Um sich im Stadtverkehr zurechtzufinden, wurde der Sango mit dem AI-Driver-Paket des Start-ups AutoX ausgestattet, das mithilfe einer 360-Grad-Lidar-Sensorik und mehreren Kameras Selbstfahrkünste auf Level 4 ermöglichen soll. Im Versuch wird der Sango zunächst 15 km/h schnell fahren, später soll die Geschwindigkeit auf 50 km/h steigen. Einen konkreten Termin für den Start des Pilotprojekts in Stockholm nennt NEVS noch nicht, doch laut Vizepräsidentin Anna Haupt, sei die Fahrt mit selbstfahrenden E-Fahrzeugen "weniger weit entfernt, als dies die Autoindustrie vielleicht andeutet."