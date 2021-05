Mit der XSR 125 erweitert Yamaha sein Portfolio in der Riege der Motorräder, die hierzulande mit dem Autoführerschein bewegt werden können. Der schicke Retro-Einzylinder mit 15 PS erinnert an die großen Schwestern XSR 900 und XSR 700.

Yamaha spielt mit dem Modell-Baukasten und fügt seinem üppigen Portfolio ein weiteres Leichtkraftrad in Form der XSR 125 hinzu. Das dürfte vor allem denen entgegenkommen, die mit dem Autoführerschein ein waschechtes Motorrad fahren wollen. Denn das geht mit der XSR 125 ganz famos, denn die sie ist von der XSR 900 und der XSR 700 inspiriert. Doch anders als die wiegt sie fahrfertig lediglich 140 Kilogramm.

Die Yamaha XSR 125 gibt es in den Farben Schwarz, Rot und Gelb. (Foto: Yamaha)

Befeuert wird die Japanerin von dem bekannten flüssigkeitsgekühlten Einzylinder-Viertaktmotor mit 125 Kubikzentimetern Hubraum und einer Leistung von 15 PS. Der Treibsatz ist auch in den Modellen MT-125 und YZF-R125 verbaut. Die Besonderheit des Triebsatzes ist eine variable Ventilsteuerung, wodurch viel Drehmoment bei mittleren Drehzahlen zur Verfügung steht.

Als Sport-Heritage-Modell hat Yamaha der XSR 124 Leichtmetallgussräder mit Blockprofil-Reifen in den Größen 110/70-17 vorn und 140/70-17 angeschnallt. Zudem sorgen eine 37-mm-USD-Gabel ein Mono-Federbein am Heck für ausreichend Komfort auf holprigen Wegen. Die Sitzhöhe von 81 Zentimetern ist maßvoll und sollte eine komfortable Sitzposition für fast alle Körperlängen ermöglichen. Die in drei Farben lieferbare Yamaha XSR 125 ist ab Juni 2021 zum Preis von 4649 Euro im Handel.